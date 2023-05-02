Российский пропагандист заявил, что Россия воюет уже с 'третьей' украинской армией, и похвастался 'успехами' РФ. Видео

Российский пропагандист Дмитрий Пучков, более известный под кличкой "Гоблин" попытался объяснить затяжной "блицкриг" России в Украине. По его словам, "вторая армия мира" забуксовала на территории соседней страны не по причине своей низкой боеспособности, а потому, что воюет уже с "третьей украинской армией".

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Первые две, заявил "Гоблин", РФ уже якобы победила, окончательному же "триумфу" оккупантов мешает украинская железная дорога. На горячечный бред пропагандиста облатили внимание в Telegram-канале "Сеятель ветра".

"Гоблин-Пучков: Россия разгромила уже три украинские армии. Это, напомним, икона Z-психушки. Авторитетный эксперт с милионной аудиторией. Интеллектуальный уровень остальных страшно даже представить", – прокомментировали авторы канала фрагмент выступления Пучкова, опубликованный в паблике.

На кадрах пропагандист на полном серьезе уверяет, что Россия не то что не несет поражения в Украине, а находится на пути достижения уже третьей "победы".

"Судя по всему, мы воюем уже с третьей украинской армией. Первая воевала на советской технике, доставшейся Украине от СССР. Воевала недолго, потому что российская армия все эти запасы достаточно быстро перебила", – разглагольствует "Гоблин".

В его альтернативной реальности на смену "первой разгромленной украинской армии" тут же пришла "вторая".

"Вторая украинская армия воевала на советской технике, собранной со всей Восточной Европы, немножко усиленной "Стингерами", "Джавелинами" да "Байрактарами". Но с этими тоже не задалось: перебили и этих", – заявил пропагандист.

Но и этих "побед" Пучкову показалось мало, поэтому он сообщил своей аудитории о сражении с "третьей украинской армией", которая уже неминуемо была бы "разгромлена", если бы не украинская железная дорога.

"Ну а третий состав украинской армии, как мы видим, воюет уже совсем иностранным оружием. При этом заметно, что оружия им дают все больше и больше, а само оружие – все мощнее и мощнее. И почему на протяжении вот уже года никак не могут уничтожить или хотя бы остановить тамошнее железнодорожное сообщение – для всех для нас очень большая загадка", – выдал "Гоблин".

Напомним, в ночь на 1 мая войска России устроили новую ракетную атаку на Украину. В частности, пострадал город Павлоград на Днепропетровщине и близлежащие населенные пункты.

В Павлоградском районе разрушены и повреждены более 100 зданий, известно, что пострадали 34 человека, среди которых и дети.

Всего в ту ночь Россия запустила по Украине 18 крылатых ракет, 15 сбили силы ПВО.

Низкая эффективность ракетных ударов и откровенный терор гражданского населения Украины не помешала российскому военному руководству похвастатся "высокоточными" ударами по Украине. Там заявили, что "цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск".

А вот рядовые россияне крайне расстроились из-за того, что после российских ракетных ударов "ни в одном городе не выключили электроэнергию".