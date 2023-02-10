Российский ''мобик'' убежал с оружием из части, его ищут в трех областях. Фото

В стране-агрессоре Российской Федерации продолжается "частичная" мобилизация, которая стала целой проблемой для Кремля и российского общества. Один из мобилизованных россиян скрылся с оружием из воинской части.

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Пока его ищут в трех областях. Об этом сообщает Baza.

"Полиция разыскивает мобилизованного, сбежавшего из части с автоматом", – говорится в сообщении.

Беглецом оказался 42-летний Алексей из Санкт-Петербурга.

Он самовольно покинул воинскую часть, дислоцированную на временно оккупированной Луганской области, прихватив с собой АК-74 с боекомплектом 8 февраля.

Сослуживцам он сказал, что собирается ехать домой через Ростовскую область. Сейчас его разыскивают там, а также в Белгородской и Воронежской областях.

Напомним, на полигонах, где проходят подготовку мобилизованные россияне, царит повальное пьянство. Пришедшие в сознание призывники массово отказываются ехать на фронт в Украину.

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В России очередной "мобик" не доехал на фронт в Украину. 20-летнего военнослужащего ВС РФ Максима Вольского задавил "Урал", когда тот открывал шлагбаум.

В Белгородской области 27 января произошла авария с участием военного КамАЗа. Он перевозил мобилизованных россиян, шестеро из них госпитализированы с тяжелыми травмами.

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