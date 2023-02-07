До фронта не доехал: в России ''мобика'' задавил ''Уралом'' сослуживец

В России очередной "мобик" не доехал на фронт в Украину. 20-ти летнего военнослужащего ВС РФ Максима Вольского задавил "Урал", когда тот открывал шлагбаум.

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За рулем военного автомобиля находился сослуживец погибшего рядовой Абдулманапов, а рядом сидел командир обоих военнослужащих – капитан Ржанов. Детали происшествия стали известны автору Telegram-канала "Досье Шпиона" из справки-доклада, которая оказалась в его распоряжении.

"Рядовой Вольский, не убедившись в полной остановке транспортного средства, осуществил выход на путь его следования для открытия шлагбаума, в результате скользкой грунтовой поверхности и большого тормозного пути произошел наезд транспортного средства на рядового Вольского", – сказано в документе.

Смертельный инцидент произошел 24 января. По словам очевидцев, на земле практически отсутствовал тормозной путь, что может говорить о неисправности тормозной системы машины. Солдат был доставлен в больницу, где и скончался.

Как указал автор канала, по прошествии двух недель, никаких решений принято не было. Местные командиры пытаются замять дело и не допустить дальнейших разбирательств.

Напомним: ранее также стало известно, что российские оккупанты в Новогоровке на Запорожье в пьяной драке убили "мобика" Виталия П. из Курской области. Тело "товарища" путинские солдаты выбросили на помойку, где его обглодали собаки. Оккупанты приняли решение похоронить тело и зачислить погибшего Виталия в список "пропавших без вести".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мать ликвидированного в Макеевке россиянина, которого мобилизовали в армию РФ осенью, записала обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Она заявила, что ее сын не числится в списках погибших, а командование попросту игнорирует родственников "демобилизированных" оккупантов;

– еще один российский "мобик", младший сержант Сергей Рогонов провалился под лед вместе с товарищем во время строительства блиндажа. Он был затянут под лед течением и только спустя несколько часов его бездыханное тело извлекли из проруби водолазы, тогда как другому солдату удалось выбраться.

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