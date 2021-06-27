Российский миллионер из списка Forbes умер от коронавируса в Монако

Российский миллионер Олег Бурлаков скончался от осложнений, вызванных коронавирусом (COVID-19). Россиянин умер в Монако, куда ранее прилетел из Москвы.

Как сообщает Forbes со ссылкой на знакомых бизнесмена, 71-летнего Бурлакова не стало 23 июня. По другим данным, он умер 21 июня в российской столице.

На 2021 год Бурлаков занимал 177 строчку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Его капитал оценивался в 650 млн долларов. Он владел 75% акциями "Стройлесбанка", а также получил капитал от продажи долей в компаниях "Новоросцемент" и "Бурнефтегаз". Также у него была в собственности яхта Black Pearl стоимостью 400 миллионов евро.

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В 2018 году в Москве на Бурлакова было совершено покушение. Неизвестный подбежал к его авто и выстрелил несколько раз, но бизнесмен не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России умер от коронавируса заместитель главы комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, депутат от КПРФ Ваха Агаев.