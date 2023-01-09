Российских зеков перед отправкой на фронт освобождали из колоний тайным указом Путина

В России решили оправдаться за отправку на войну против Украины в составе ЧВК "Вагнер" заключенных, отбывавших наказание за тяжкие преступления. Выпускали их из тюрем и колоний, оказывается, вполне "законно".

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Все они были помилованы секретным указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявила член президентского Совета по правам человека в РФ Ева Меркачева в комментарии пропагандистам "РИА-Новости".

Меркачева из карманного путинского СПЧ заявила, что зэков перед отправкой на войну против Украины выпускали в рамках "процедуры помилования" по указу Путина. Эти указы якобы представляют государственную тайну, поэтому они нигде не публиковались. Однако, отмечает Меркачева, по словам родственников зэков-наемников, у них на руках есть "все документы, подтверждающие освобождение".

"У меня нет самих указов, но я говорила с близкими этих людей, которые были первыми освобождены. Они уверяют, что на руках у них документы, подписанные… началом июля – 5 июля. И вывезли соответственно в этот же день или следующий… Соответственно, этих людей освободили еще пятого числа, я сейчас говорю в первую очередь о первой группе освобожденных", – заявила она.

Именно эта первая группа зэков, по словам владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, недавно получила помилование, сумев выжить после полугодового пребывания на фронте. Как заявил "повар Путина", большинство из них якобы попали в тюрьму "случайно или из-за характера" – и после 6-месячного контракта с запрещенной российским законодательством ЧВК государство сняло с них все судимости.

О том, что помилование совершалось до вербовки, он не упоминал.

"Случайно или из-за характера", как выяснили журналисты, заключение до появления в тюрьмах Пригожина отбывали жители Санкт-Петербурга или Ленинградской области, осужденные за создание ОПГ, разбой, вооруженные налеты на ювелирные магазины, изготовление и сбыт наркотиков, а также убийства. В частности, помилование после поездки на войну против Украины "заслужил" россиянин, убивший свою бабушку-ветерана Второй мировой молотком, чтобы забрать деньги за проданную ею квартиру.