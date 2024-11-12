Российские войска усилят атаки на ВСУ на Курщине: The Telegraph рассказал о новом 'дедлайне' Путина

Российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть под контроль Курскую область к 20 января. То есть, к инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщает The Telegraph. Издание отмечает, что для попытки отбить Курщину военное командование РФ отправило туда 50 тысяч российских и северокорейских солдат.

На днях британская разведка известила, что Россия в ближайшее время, вероятно, усилит атаки дронами-камикадзе на украинские позиции, используя новые пусковые площадки возле границы.

Также в боевые действияя на Курщине, очевидно, будут привлечены около 12 тысяч военнослужащих из КНДР, в соответствии с пактом о взаимной военной помощи между Кремлем и Пхеньяном, который стороны приняли в этом году.

Украинские аналитики также оценивают, что Россия может использовать свою самую масштабную контратаку в Курской области, чтобы набрать обороты и продвинуться в Сумскую область Украины.

Сейчас российская армия вернула себе примерно половину территории, на которую ВСУ продвинулись во время операции в Курской области РФ, начатой в августе.

Со своей стороны западные дипломаты обеспокоены тем, что российский диктатор попытается "быстро захватить территорию" к инаугурации Трампа, чтобы таким образом "предоставить России больше полномочий на любых мирных переговорах".

"Сообщалось, что Трамп использовал телефонный разговор с Путиным после президентских выборов на прошлой неделе, чтобы предостеречь его от эскалации войны на фоне опасений зимнего наступления, усиленного северокорейскими войсками и поставками", – пишет The Telegraph.

По данным издания, после начала контрнаступления на Курщине, РФ усилила атаки на линии фронта. В частности, в октябре российские войска "заняли больше территории Украины, чем за любой месяц со середины 2022 года".

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт по анализу открытых данных издания BILD Юлиан Репке проанализировал, что контрнаступление войск РФ в Курской области обернулось для них провалом. Россиянам за три дня атаки почти не удалось продвинуться, но в то же время они понесли большие потери в технике и живой силе.

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