Российские спецслужбы нашли способ, как отслеживать частную переписку в Telegram, Signal и WhatsApp – NYT

Российские спецслужбы нашли способ, как отслеживать частную переписку в Telegram, Signal и WhatsApp. Спецслужбы могу узнать, кто с кем, где и когда общается, но не прочитать сами сообщения.

Видео дня

Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на документы российских поставщиков технологий для силовиков. Чтобы помочь внутреннему подавлению инакомыслия, российские власти накопили арсенал технологий для отслеживания онлайн-жизни граждан.

После того, как РФ развязала широкомасштабную войну в Украине, спрос на дополнительные инструменты наблюдения вырос. Это помогло разжечь кустарную промышленность технических подрядчиков, которые создали продукты, ставшие мощными и новыми средствами цифрового наблюдения.

Одним из лидеров этого рынка – компания "Цитадель", которую когда-то частично контролировал Алишер Усманов, который попал под санкции Европейского Союза как один из "любимых олигархов" Путина. Некоторые компании пытаются расширяться за рубежом, что повышает риск того, что технологии не останутся в России.

Фирмы с такими названиями, как "МФИ-Софт", "Вас-Эксперты" и "Протей", как правило, начинали с создания частей российской инвазивной системы прослушивания телефонных разговоров , прежде чем производить более совершенные инструменты для спецслужб страны.

Одна программа, описанная в документах, которые получила NYT, может определять, когда люди совершают голосовые вызовы или отправляют файлы в зашифрованных чат-приложениях, таких как Telegram, Signal и WhatsApp. Программное обеспечение не может перехватывать определенные сообщения, но может определить, использует ли кто-то несколько телефонов, составить карту сети их отношений, отслеживая общение с другими людьми, и триангулировать, какие телефоны находились в определенных местах в определенный день. Другой продукт может собирать пароли, вводимые на незашифрованных веб-сайтах.

Новые технологии дают российским службам безопасности детальное представление об Интернете. Согласно одной из схем, система слежения одной из дочерних компаний "Цитадели" – компании "МФИ Софт" – позволяет отображать информацию об абонентах связи, а также статистическую разбивку их интернет-трафика на специализированном пульте управления для использования региональными сотрудниками ФСБ.

Другой инструмент MFI Soft, NetBeholder, может отображать местоположение двух телефонов в течение дня, чтобы определить, столкнулись ли они одновременно друг с другом, что указывает на потенциальную встречу между людьми.

С помощью еще одной функции, которая использует отслеживание местоположения, чтобы проверить, часто ли несколько телефонов находятся в одной и той же области, можно сделать вывод, может ли кто-то использовать два или более телефонов. Обладая полным доступом к информации об абонентах телекоммуникационных сетей, система NetBeholder также может определить регион в России, из которого родом каждый пользователь, или из какой страны приехал иностранец.

Другая компания, "Протей", предлагает продукты, обеспечивающие преобразование голоса в текст для перехваченных телефонных звонков, а также инструменты для выявления "подозрительного поведения".

Новые инструменты встревожили экспертов по безопасности и создателей зашифрованных сервисов. По их словам, хотя многие знали, что такие продукты теоретически возможны, никто не знал, что они теперь производятся российскими подрядчиками.

У создателей Signal, Telegram и WhatsApp мало средств защиты от такой слежки. Шифрование может маскировать определенные сообщения, которыми обмениваются, но не может блокировать данные об обмене.

"Signal не был разработан, чтобы скрыть от вашего собственного интернет-провайдера тот факт, что вы используете Signal", – отметила президент Signal Foundation Мередит Уиттакер.

В связи с этим она призвала людей использовать функцию, которая отправляет трафик через другой сервер, чтобы скрыть его источник и место назначения.

Представитель Telegram также признал, что ничего нельзя сделать для маскировки трафика, но сообщил, что люди могут использовать созданные мессенджером функции, чтобы затруднить идентификацию и отслеживание трафика. А в заявлении WhatsApp говорится, что инструменты наблюдения представляют собой "серьезную угрозу конфиденциальности людей во всем мире" и что они будут продолжать защищать личные разговоры.

Стоит отметить, что некоторые россияне больше не могут скачивать WhatsApp для Windows и macOS с сайта этого мессенджера, а при смене IP-адреса с российского на иностранный доступ к файлам вновь открывается. Приложение WhatsApp для смартфонов и браузерная версия мессенджера работают нормально, так что блокировка, вероятно, происходит на стороне РФ.

По данным исследований, WhatsApp является самой популярной социальной платформе в России. Он установлен у 80,9% активных пользователей интернета в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом ранее Microsoft ограничила возможность скачивать свои операционные системы в РФ. Россияне больше не могут загрузить с официального сайта Windows 10 и Windows 11. Кроме того, недоступны и другие программы, которые размещены на сайте компании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!