Российские пропагандисты случайно 'спалили' исчезновение Путина: куда девался диктатор на фоне слухов о разговоре с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин снова оказался в центре внимания из-за многочисленных нестыковок в отчетах Кремля о его деятельности. Российские пропагандисты случайно "спалили", что официальная информация о встречах Путина с политиками публикуется со значительными временными задержками, а иногда и не соответствует действительности.

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Об этом сообщает Telegram-канал Faridaily. Отмечается, что практика публикации отложенных отчетов в Кремле не нова и используется для создания иллюзии непрерывной работы Путина. Однако в последнее время эти задержки стали заметнее, а промежутки между реальными событиями и их официальным освещением значительно выросли.

"Не секрет, что Кремль часто сообщает о двусторонних встречах Путина с губернаторами, чиновниками, главами госкомпаний, парламентариями и общественными деятелями позже, чем они проходят на самом деле. Эта технология, которая на журналистском сленге называется "консервами", помогает российскому президенту незаметно исчезать из публичного пространства. Тем временем пресс-служба Кремля с помощью "консервов" создает иллюзию, что президент непрерывно работает", – говорится в сообщении.

К примеру, официально сообщалось, что 12 ноября Путин встретился с главой фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, который докладывал о подготовке федерального бюджета. Однако проект бюджета был представлен еще в сентябре, а ключевые голосования прошли в октябре и ноябре, то есть задолго до этой встречи.

Подобные вопросы возникают и по поводу встречи с Алексеем Нечаевым, лидером фракции "Новые люди", которая, по данным Кремля, состоялась 19 ноября. В тот же день Нечаев посещал выставку в Госдуме, подтверждаемую фотографиями, на которых он выглядит иначе, чем в отчете Кремля.

"Получается, что потом он быстро переоделся (потому что на фото разные костюмы, – ред.), постригся, заехал в Кремль, не стал отсиживать по-прежнему установленный в таких случаях пятидневный карантин и на встрече с Путиным начал рассказывать новости месячной давности", - пишет автор канала.

Еще одно несоответствие касается лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который, согласно официальным сообщениям, встречался с Путиным. Однако в тот же день он выступал в Госдуме, а через два часа после его выступления Кремль опубликовал стенограмму якобы встречи с президентом.

Отмечается, что задержки в публикациях отчетов о деятельности Путина могут достигать двух месяцев. В последний раз Путин появлялся на публике 7 ноября во время Валдайского форума. С этого времени Кремль публикует только видеообращения и сообщения о двусторонних встречах, достоверность которых остается под вопросом.

Вероятно, даже спикер Кремля Дмитрий Песков может не знать, где на самом деле находится Путин. К примеру, накануне публикации обновленной ядерной доктрины Песков заявлял, что изменения в документе пока не утверждены. Однако уже через несколько часов перемены были объявлены официально.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с Трампом о прекращении войны. Тем не менее, он не пойдет на значительные территориальные уступки. Лидер Кремля также настаивает, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.

Номинированный на пост советника президента по нацбезопасности конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Уолтц заявил, что Трамп после вступления в должность планирует увидеть за столом переговоров российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Так он будет пытаться завершить войну в Украине.