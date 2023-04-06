Российские курсанты решили отпраздновать ''дембель'', но выиграли ''горячий тур'' на фронт

Российские курсанты 5-го курса Вольского военного института тыла в Саратовской области решили отпраздновать "дембель". Однако в итоге их отправили на фронт.

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Об этом говорится в Telegram-канале "Досье Шпиона". Отмечается, что курсанты хотели подобно солдатам срочной службы отпраздновать "100 дней до дембеля выпуска" – поиздеваться над первокурсниками (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Способ празднования выбрали вполне оригинальный – курсанты явились в казармы первокурсников института и решили устроить знатный погром. Сперва будущие офицеры поиграли в волейбол кроватями, провели "инспекцию" вещей первокурсников, предварительно разбросав их по всей казарме, демонтировали шкафы, залили шампанским "патриотический уголок памяти участников "СВО" и провели прочие мероприятия, привычные для завтрашних офицеров тыла", – говорится в сообщении.

Россияне и тут проявили свой низкий уровень разума из-за своих же необдуманных поступков. Они лично фиксировали собственные правонарушения на смартфоны, а потом еще и повыкладывали все в сеть. Так видео мгновенно завирусилось на Youtube.

К слову, на кадры попали и офицеры института – майор и подполковник. Как бы странно это не звучало, но они спокойно наблюдали за происходящим погромом.

"Результат не заставил себя долго ждать. В результате проверки произошедших событий в отношении 5 курсантов института тыла были возбуждены уголовные дела. Но есть и те, кому повезло еще меньше – 20 курсантов были отчислены из учебного заведения и, вместе со 6 офицерами института тыла (два начальника факультета, два начальника курса и два курсовых офицера), под конвоем полиции и Федеральной службы охраны, были доставлены на аэродром "Энгельс-2", откуда их отправили в Ростов-на-Дону. Вынужденным "туристам" даже не дали времени на сборы", – пишет автор паблика.

По его словам, вскоре на военном полигоне "Кадамовский" над "королями вечеринок" устроили публичную порку, а потом их еще и распределили по частям, которые выполняют задания в зоне боевых действий.

"Вот так с легкостью вчерашние курсанты-тыловики становятся завтрашними солдатами-штурмовиками", – резюмировал автор канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Сертолово (Ленинградская область России) на учебной базе Военной академии связи им. Буденного умерли трое курсантов – Михаил Д., Азамат Г. и Кантемир М. Контрактники были в увольнительной, вечером 26 марта вернулись на построение, а утром следующего дня им стало плохо.

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