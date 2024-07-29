Российская ракета X-101 снова упала в Калмыкии: всплыли подробности

Российские военные самолеты в очередной раз уронили ракету на территорию своей страны. На днях стратегическая крылатая X-101 класса "воздух – земля" упала в Калмыкии.

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Для этого региона это стало вторым случаем за время полномасштабного российского вторжения в Украину. О нем рассказало ASTRA (авторы говорят, что проект появился "как реакция на войну в Украине и цензуру в РФ").

Так, фрагменты X-101 с боевой частью были найдены в степи в нескольких километрах от поселка Первомайский в Калмыкии. По данным источников издания, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что в начале июля в степи Калмыкии около села Соленое (примерно 180 км от столицы Элисты) взорвалась упавшая крылатая ракета.

По данным источника ASTRA, тогда российская полиция отрапортовала, что это была 3М14 "Калибр". На месте взрыва осталась двухметровая воронка, вокруг разбросало осколки.

"Судя по всему, ракета была неисправна. Обошлось без разрушений или пострадавших. А крылатая ракета Х-101 уже падала в Калмыкии 1 февраля 2023 года", – добавили авторы.

Как сообщал OBOZ.UA, мощные планирующие авиабомбы, которые Россия использует для ударов по украинским городам, также неоднократно падали на ее собственную территорию. По меньшей мере 38 из них российские пилоты уронили на Белгородскую область в период с апреля 2023-го по апрель 2024-го.

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