РФ ждет демографический кризис, его население стремительно сокращается – The Economist

В России разворачивается демографический кризис. За последние три года в результате войны, болезней и эмиграции страна потеряла примерно на 2 млн человек больше, чем обычно.

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Об этом пишет издание The Economist. Отмечается, что почти на 5 лет сократилась, в частности, жизнь российских мужчин. Число россиян, родившихся в апреле 2022 года, было не больше, чем в месяцы гитлеровской оккупации. А из-за огромного количества мужчин, которые погибли на войне или находятся в эмиграции, женщин больше, чем мужчин, по крайней мере, на 10 миллионов.

Издание отметило, что война не является единственной или даже главной причиной такого развития событий, однако она усугубила ситуацию. Согласно западным оценкам, РФ потеряла в войне до 200 тысяч человек, еще от 500 тысяч до 1 млн – выехали в попытках сбежать от мобилизации. Даже если бы у России не было других демографических проблем, потеря такого количества людей за столь короткое время была бы болезненной, отметили в материале.

Там напомнили, что пика численности населения Россия достигла в 1994 году – 149 млн человек. В 2021 году оно составляло 145 млн человек. Согласно прогнозам ООН, при сохранении нынешних тенденций через 50 лет эта цифра может составить всего 120 млн человек, что сделает Россию 15-й по величине страной в мире, тогда как в 1995 году она была 6-й.

Еще одной причиной сокращения населения РФ, помимо войны, также стал коронавирус. Официальное число погибших от этой болезни составило 388 091 человек, что относительно мало; но The Economist оценивает общую избыточную смертность в 2020–2023 годах в диапазоне от 1,2 до 1,6 миллиона.

В издании подытожили, что если добавить смертность от пандемии к жертвам войны и бегству от мобилизации, Россия потеряла от 1,9 до 2,8 млн человек в 2020-2023 годах, помимо обычного демографического ухудшения.

"Демографическая гибельная петля не уменьшила стремление Путина к завоеваниям. Но это делает Россию маленькой, менее образованной и бедной страной, из которой бегут молодые люди и где мужчины умирают в возрасте 60 лет. Вторжение стало человеческой катастрофой, и не только для украинцев", – подчеркнули в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание Bloomberg считает, что в России в 2023-м году ожидается самый масштабный демографический кризис в истории. Рождаемость упадет, а темпы падения числа населения увеличатся;

– Украина в ближайшие годы также может столкнуться с демографической катастрофой. Точных цифр нет, однако демографы уже говорят о том, что ближайшие несколько лет станут критическими.

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