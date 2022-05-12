РФ распространила фейк о том, что СБУ в Днепре собирает тела женщин и детей для имитации авианалета

Российская пропаганда дошла до вершин цинизма в своем стремлении переставить все с ног на голову и распространять дезинформацию о якобы "провокациях украинских спецслужб". В этот раз рупоры Кремля забросили в информационное поле фейк о том, что якобы СБУ в Днепре собирает тела женщин и детей, чтобы сымитировать жертвы от авиа-налета РФ.

Об этом сообщила СБУ в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что подобные "вбросы" часто являются анонсом "операций" врага.

В очередном фейке российских оккупантов говорится, что в Днепре СБУ якобы "обязала главных врачей областных медучреждений вывезти в больницу им. Мечникова тела женщин и детей, умерших от несчастных случаев и болезней". По словам путинских пропагандистов, украинские спецслужбы якобы планируют возвести эти трупы на один из социальных объектов города, где будет симитирован авианалет российской авиации.

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"Серьезно комментировать очередную выдумку не имеет смысла. Ведь причина таких заявлений очевидна – РФ пытается во что бы то ни стало снять с себя ответственность за военные преступления. И делает это заранее, часто таким образом анонсируя собственные "сделки", – отметили в СБУ.

Однако весь мир понимает, что реальность иная. И именно российские фашисты совершают военные преступления на территории Украины: регулярно обстреливают мирные украинские города, убивают гражданских, насилуют женщин и пытают мужчин на оккупированных территориях, похищают детей, вывозя их в Россию.

"И это, к сожалению, не "имитация", а реальность, с которой мы боремся каждый день. И наказание за такие преступления будет столь же реальным и максимально действенным", – заверили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты РФ выдали фейк о введении в Украину польско-литовского контингента.