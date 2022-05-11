Пропагандисты РФ выдали фейк о введении в Украину польско-литовского контингента: в ГПСУ отреагировали

Российские пропагандисты распространяют в сети очередной фейк. В этот раз они пытаются продвинуть историю о введении в Украину польско-литовского миротворческого контингента.

Об этом сообщили на официальной странице Государственной пограничной службы. Отмечается, что для подкрепления своей дезинформации кремлевские СМИ распространяют фейковое письмо якобы от ВСУ на имя главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.

При этом существует большая вероятность того, что текст поддельного документа создавали с помощью онлайн-переводчика. В письме можно обнаружить много ошибок как грамматических, так и фактических. К примеру, россияне напутали информацию о границах Украины.

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В ВСУ сообщили, что никогда не создавали и не отправляли соответствующий документ. Пограничники тоже опровергают информацию о поступлении письма от Вооруженных сил, где речь шла бы о польско-литовском контингенте. При этом оба ведомства напоминают, что в Украине действует электронный документооборот.

"Россия продолжает максимально спекулировать темой захвата территории Украины Польшей. Это, прежде всего, вероятно, делается, чтобы отвлечь внимание населения своей страны от неудобных вопросов, связанных с войной, которую ведет РФ против Украины", – подчеркивают в Государственной пограничной службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в СНБО назвали новые фейки, которые Кремль распространяет через свои медиа.