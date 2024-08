РФ отдает приоритет сохранению инициативы на востоке Украины, а не защите Курщины: в ISW назвали цель Кремля

Российские власти запустили сложную информационную кампанию, направленную на оправдание перед внутренней аудиторией своих военных целей. А именно, объяснениям, почему путинская армия отдает приоритет наступлениям на Донбассе в Украине, а не немедленному выдворению украинских войск из Курщины.

Видео дня

Возможные причины указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики подчеркнули тот факт, что реакция Кремля на украинскую операцию в Курской области РФ подрывает ряд давних его нарративов о российских "красных линиях".

Так, источники во властях страны-агрессора, близкие к администрации диктатора Путина, сообщили, что Кремль активно пытается настроить общество на принятие ограниченного украинского присутствия в Курской области как "новой нормы" и преуменьшить значимость наступления.

По их словам, Кремль будет использовать пропаганду, чтобы побудить россиян ждать, пока армия РФ вернет себе эти территории "после неизбежного поражения Украины" на востоке. Также они добавили, что правительство перенаправляет беспокойство россиян по поводу Курской области, занимая внутреннее общество акциями гуманитарной помощи для пострадавших жителей региона.

Пытаясь минимизировать панику на курском пограничне Кремль даже решил не отменять предстоящие выборы губернатора региона, запланированные на сентябрь 2024 года. Но Центральная избирательная комиссия РФ все же решила отложить голосование в семи районах области, затронутых украинской наступательной операцией, "из-за угроз безопасности".

"Кремль, возможно, решил сохранить выборы в запланированном порядке, чтобы заменить временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова, который курировал большую часть местной реакции России на вторжение", – отметили в ISW.

Российское издание Meduza, которое позиционируется как оппозиционное, подчеркнуло то, как события в Курской области освещают государственные росСМИ. А именно то, что они начали все чаще изображать регион и его жителей как поддерживающих российские военные усилия в Украине, несмотря на то, что "сами столкнулись с некоторыми незначительными военными нарушениями в обычной жизни".

"Кремль также может попытаться использовать освещение госСМИ своего многомесячного наступления на востоке Украины в качестве оружия для продвижения кампании по информированию о наступлении ВСУ на русской территории. РосТВ, в частности, освещает украинскую операцию в Курской области как ограниченную, при этом активно противопоставляя его российским "успехам" на Покровском направлении, которые росСМИ представляют как крупные "победы", – объяснили в ISW.

По мнению аналитиков, Кремль может использовать эту кампанию по информированию общественности, чтобы получить время и пространство для ответа на украинское вторжение в Курскую область уже после предполагаемого достижения своих наступательных целей на Донбассе.

"Смягченный подход Кремля к временному аспекту подразумевает, что Кремль решил отдать приоритет тактическим успехам в Украине, а не быстрому восстановлению территориальной целостности России в Курске, и это очевидное решение подрывает ряд давних нарративов о российских "красных линиях", – подчеркнули авторы сводки ISW.

Так, Путин требует, чтобы армия РФ отразила наступление ВСУ на Курщину, не жертвуя стабильностью своего режима, не снижая приоритет наступления оккупантов на востоке Украины и не увольняя своих некомпетентных, но преданных ему помощников. Результаты такой стратегии, говорят эксперты, пока еще слишком рано предсказывать.

"Это соответствует нашим оценкам относительно приоритетности для Кремля наступать на украинском фронте, а также неспособности Путина динамически корректировать цели и его нежелание рисковать. Сообщаемый подход Кремля к командным изменениям, по-видимому, соответствует модели Путина воздерживаться от смены командования до тех пор, пока он не перестанет активно сталкиваться с кризисом", – добавили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне событий в Курской области РФ отметил, что эта военная операция Украины нанесла серьезный удар по нарративу Путина.

Несмотря на заявления российских властей о том, что украинское наступление на территории РФ якобы остановлено, появляется все больше доказательств противоположного. В частности, сейчас начинается битва за следующий большой российский поселок – Коренево – в 19 км от границы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!