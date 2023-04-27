РФ хочет тайно завербовать на войну против Украины еще 400 тысяч вояк – The Washington Post

Российские официальные лица изо всех сил пытаются набрать еще сотни тысяч военнослужащих для войны в Украине, не вызывая гнева широкой общественности. Однако эти планы, которые продвигает российское командование, вызывают тревогу у других правительственных чиновников.

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Об этом свидетельствуют секретные документы американской разведки, полученные The Washington Post. В середине февраля кремлевский диктатор Владимир Путин "поддержал" предложение своих военных "незаметно завербовать" 400 000 дополнительных военнослужащих в течение 2023 года для войны в Украине.

Поскольку война в Украине затягивается, а Россия все еще далека от достижения своих целей по незаконному захвату четырех юго-восточных областей Украины, путинское военное командование срочно нуждается в подкреплении.

В то же время, Украина готовит крупное наступление, которое, как ожидается, начнется в течение нескольких недель, с использованием недавно предоставленного западного оружия, чтобы вытеснить российские войска с оккупированной территории.

По оценкам западной разведки, Россия начала вторжение в феврале 2022 года силами около 150 000 человек. Прошлой осенью в результате "частичной мобилизации" было призвано более 300 000 человек, и еще 50 000, как полагают, воюют в Украине в составе наемников ЧВК "Вагнер", включая осужденных, завербованных из тюрем. Также неизвестно количество мужчин, насильно призванных в так называемых "ДНР" и "ЛНР" для участия в боевых действиях на стороне России.

При этом, по оценкам Соединенных Штатов, Россия уже потеряла от 189 500 до 223 000 человек, при этом до 43 000 человек погибли.

Россия публично не раскрывала, сколько солдат она отправила на Украину или потеряла там. Но различные оценки показывают, что около половины из примерно 500 000 военнослужащих, развернутых или призванных за последние 15 месяцев, остаются в строю. При этом оккупанты не смогли добиться каких-либо значительных территориальных успехов с лета прошлого года и явно нуждается в большем количестве бойцов для достижения цели Путина по захвату четырех областей на юго-востоке Украины.

Необходимость в дополнительных войсках рискует еще больше дестабилизировать экономику страны, которая и без того находится под давлением западных санкций, экспортного контроля и других карательных мер. Частичная мобилизация прошлой осенью вызвала массовый выезд мужчин боеспособного возраста, что привело к сокращению как рабочей силы, так и призывников.

С другой стороны, чтобы оградить Путина от негативной реакции и отвести любое общественное недовольство от Кремля, нынешние планы включают привлечение региональных губернаторов для организации вербовочных кампаний и продолжение привлечения людей из российских тюрем.

Видимое политическое нежелание отдавать приказ о дальнейшей мобилизации для восполнения потерь российских вооруженных сил в Украине заставляет высокопоставленных чиновников рассматривать менее централизованные стратегии решения проблемы нехватки личного состава.

Помимо цели завербовать 400 000 человек для войны в этом году, официальные лица министерства обороны России "сообщили о поддерживаемом Путиным плане" набрать более 415 000 военнослужащих по контракту в 2023 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В РФ хотят к осени создать электронный реестр призывников – своего рода "цифровой ГУЛАГ" под контролем ФСБ. Он должен усилить ответственность для уклонистов и вместить все данные военнообязанных.

– В Москве стали вручать повестки студентам, силовики устраивают облавы на общежития и квартиры, чтобы быстрее выполнить план по призыву.