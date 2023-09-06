Разведка Британии рассказала, как в РФ 'промывают мозги' школьникам: развернута пропагандистская кампания

С 1 сентября в российских школах приступили к массированной пропагандистской "обработке" российских школьников. Детей будут обучать обращению с оружием, управлению БпЛА и оказанию медицинской помощи на поле боя, а параллельно – будут вкладывать в их головы ключевые нарративы кремлевской пропаганды по поводу истории Украины и российской вооруженной агрессии против Украинского государства.

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Так Кремль стремится привить школьникам свое обоснование агрессивной войны против Украины и сократить время на подготовку новобранцев после объявления мобилизации в будущем. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

С начала нового учебного года русские школьники учатся по новой программе, утвержденной российскими властями. Кроме привычных предметов они будут изучать кремлевский взгляд на историю, в частности и Украины, и овладевать военными навыками.

"Старт" учебному году, перенасыщенному пропагандой на уровне средней школы, дал лично президент РФ Владимир Путин, проведший "открытый урок" с 30 российскими школьниками.

Школьники, которые завершают обучение в школе, в этом году будут также сдавать обновленный экзамен по истории. В вопросы на так называемый единый государственный экзамен внесены темы аннексии Крыма (которую в РФ называют "воссоединением") и "военная спецоперация", как пропаганда РФ именует полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

При этом, констатируют в МО Британии, изменения претерпел также предмет "Основы безопасности жизнедеятельности", ориентированный на учащихся старших классов. Теперь он включает в себя базовый модуль военной подготовки.

Школьников будут учить обращению с автоматами Калашникова, использованию ручных гранат и беспилотных летательных аппаратов, а также оказанию первой помощи на поле боя.

Пропагандистскую обработку детей планируют также усилить визитами в школы "ветеранов СВО".

"Новая обучающая программа преследует три цели: ознакомить студентов с кремлевским обоснованием "Специальной военной операции", привить студентам боевое мышление и сократить сроки обучения для дальнейшей мобилизации и развертывания. Внедрение операций с БПЛА указывает на их растущее значение на поле боя и уроки, полученные относительно этих систем напрямую во время конфликта в Украине", – резюмировали в британском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее разведка Британии указала на нюанс с псевдовыборами на оккупированных территориях. С их помощью пропутинская партия "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля.

"Голосование" должно пройти уже 8-10 сентября, параллельно с выборами на территории РФ, однако кое-где, в частности, в Мариуполе и в части Запорожской области, "волеизъявление" уже началось.