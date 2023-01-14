Разведка Британии объяснила, почему 10 кораблей ЧФ РФ покинули базу в Новороссийске

В среду, 11 января, группа из не менее 10 кораблей Черноморского флота РФ вышла из Новороссийского военно-морского комплекса. Маловероятно, что на такой маневр российские суда пошли ради ракетных ударов.

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При этом похоже, что в стране-агрессоре заподозрили угрозу для своего региона. Такое объяснение ее действиям дала британская разведка.

"Учитывая тип и количество судов, одновременно выходящих в море, действия, вероятно, представляют собой рассредоточение флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она идентифицировала", – говорится в сводке, опубликованной в Twitter Министерства обороны Британии.

Специалисты считают маловероятным то, что развертывание десяти российских кораблей в Черном море означает подготовку РФ к необычным ударам крылатых ракет морского базирования, которые она применяет в войне против Украины.

"Маловероятно, что флот готовится к морским десантным операциям", – также добавили в британской разведке.

Отмечается, что Черноморский флот РФ в значительной степени по-прежнему сосредоточен на предполагаемых угрозах якобы со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет силовой защите, а не наступательным или патрульным операциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере Москвы 12 января сгорел трехуровневый буксир "Адлер". Пожар на нем вспыхнул под утро, когда было еще темно, и обошелся без пострадавших.

В то же время единственный авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии. Военные и судостроители России пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение корабля до критического состояния

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