У России возникли большие проблемы с единственным авианосцем ''Адмирал Кузнецов'': разведка раскрыла подробности

Военные и судостроители России пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единственного авианосца страны-агрессора – "Адмирал Кузнецов". Тяжелый авианосный крейсер находится в аварийном состоянии.

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Ныне он стоит на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. О проблемах с российским военным кораблем сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, чтобы продолжить ремонтные работы, недавно в РФ решили перевести корабль из сухого дока в один из причалов судоремонтного завода. Впрочем, еще на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться своим ходом.

"Была предпринята попытка перемещения с помощью нескольких буксиров. Однако это также оказалось невозможным из-за критического состояния корпуса корабля. Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" в принципе не позволяет спускать его на воду, ведь оно с высокой долей вероятности перевернется на бок и утонет", – говорится в сообщении.

Так, при обследовании водолазными командами корпуса авианосца было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии. Кроме того, трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри.

"Должностные лица 35-го судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее положение дел. Пока невозможно даже установить, кто именно принял решение о перемещении корабля", – отмечают в ГУР.

Известно, что командование Северного флота РФ, которому принадлежит корабль, уже выдвинуло штрафные санкции на полтора миллиарда рублей руководству завода за "срыв сроков ремонта и невыполнение контракта". Со своей стороны менеджментом предприятия было обнародовано письмо, в котором отмечено, что завод не виновен в доведении единого российского авианосца до такого плачевного состояния.

В украинской разведке предполагают, что с высокой долей вероятности виновными в РФ признают военное представительство на заводе, осуществлявшем надзор за ходом работ. По имеющимся данным, на сегодня не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" и возвращения его на службу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря "Адмирал Кузнецов" загорелся на ремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске. Корабель стоит на ремонте с 2017 года, и пожар на нем также был в 2019 году, когда погибли двое и пострадали 14 человек.

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