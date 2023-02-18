''Разве так можно выиграть войну?'' Россияне обрадовались ракетным ударам по Украине, но усомнились в их эффективности

Граждане государства-террориста России, как всегда, обрадовались новым ракетным обстрелам Украины. В частности, в ответ на новость о взрывах в Хмельницком они призвали бить по нашему государству чаще и сильнее.

Видео дня

Однако нашлась небольшая доля людей, которая, очевидно, обратилась к здравому смыслу и задалась вопросом, чем обстрелы критической инфраструктуры Украины могут помочь РФ выиграть войну. Хотя основная масса комментаторов, захлебываясь ненавистью и злобой, а также цитируя нарративы кремлевской пропаганды, хотела "больше дымов и чаще". Соответствующие комментарии россияне публиковали, в частности, в Telegram-канале Readovka.

"Гореть всей фашистской окраине", "Так должна выглядеть вся Украина" "Красиво.. Х*хол дичь.. Пора. Настало время", "Вот действительно доброе утро", ""Мирные" х*хлы радуются смертям детей Донбасса. И не говорите что это не так", "На это можно смотреть бесконечно... Ребята, вперед", – писали россияне, "аргументируя" свои слова бредом из просторов российской пропагады.

"А на**я стрелять по инфраструктуре? В чем прикол? Так войну можно выиграть?" – тем временем задался вопросом один из комментаторов.

Напомним: 18 февраля РФ устроила новую ракетную атаку на Украину. Около 9 утра взрывы прогремели в Хмельницком. Между тем глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил о сбитии российской ракеты и показал ее обломки.

"Враг использует тактическую авиацию, в том числе в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты", – сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в январе после одной из ракетных атак на Украину граждане России также обрадовались ударам по территории нашего государства и размечтались о великой мести. В частности, они пожелали, чтобы боевые действия были перенесены на территорию США;

– после атаки 10 февраля россияне назвали утро "прекрасным" и благодарили оккупантов, хотя нашлись и те, кто признал, что это бесполезная трата денег, которые можно было использовать более полезно, например, для выплаты пенсий россиянам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!