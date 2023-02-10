''Это наша пенсия летит в тартарары'': россияне обрадовались атакам на Украину, но пожаловались на ответные удары и нехватку денег

Граждане государства-террориста России традиционно "от всего сердца" обрадовались массированным ракетным атакам, которыми их армия накрыла Украину 10 февраля. Они назвали это утро "прекрасным" и благодарили оккупантов, хотя нашлись и те, кто признал, что это бесполезная трата денег, которые можно было потратить с большей пользой, например для выплаты пенсий россиянам.

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Также некоторые предположили, что ВСУ этого не простят и ответ не заставит себя ждать. Соответствующие комментарии россияне публиковали, в частности, в Telegram-канале Readovka.

"Представляете, что сегодня будет с Донецком из Белгорода снова будут бомбить наших", "По ходу Донецк будут умножать на 0 сегодня", "Что из того, они все восстанавливают через неделю", "Возня мышиная. Мы бьем – они ремонтируют", "Сегодня и Белгород, и Шебекино ждет незабываемая ночь", – писали одни.

Отдельные граждане страны-агрессора просто купались в собственной ненависти и призывали бить по украинцам больше и чаще, а также уничтожить наши АЭС и вообще "выключить солнце".

"Надо по АЭС бить", "Это радует", "Как-то слабо их бьют и с большими перерывами, успевают восстанавливать", "После пережитого горя на Донбассе, после зверств, которые творят ВСУ, вообще не жалко. Жгите, ребята", – выдавали другие.

Напомним, 10 февраля Россия снова запустила ракеты по Украине, причем они пролетали и в воздушном пространстве Молдовы и Румынии, прежде чем зайти в наше. Первыми звуки взрывов раздались в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве.

В столице подтвердили работу сил ПВО, а в Харькове и Запорожье – прилеты, сообщается о раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 февраля российские оккупанты нанесли новый удар по критической инфраструктуре Харькова. В результате очередного преступления россиян пострадали восемь человек, в городе возможны перебои со светом и другими коммунальными услугами;

– в Воздушных силах сообщили, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 5 из 7 дронов-камикадзе и 5 из 6 ракет "Калибр". В общей сложности по Харьковщине и Запорожью враг выпустил до 35 ракет.

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