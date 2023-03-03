Разрабатывали ''Искандеры'' и ''Кинжалы'' для российской армии: что известно о КБ в Коломне, где произошла мощная ''бавовна''

Вечером в четверг, 2 марта, в районе подмосковной Коломны произошла мощная "бавовна", которую услышали практически во всех районах города. Именно в этом населенном пункте находится Конструкторское бюро машиностроения, разработавшее оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М и гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Именно ими страна-агрессор Россия бомбила Украину.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал интересные данные о КБ. Так, согласно "Википедии", это предприятие является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Оно основано в 1942 году для разработки минометов (чтобы просмотреть карту, фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Все годы предприятие занималось разработкой различного оружия. В частности, производилось:

– минометное вооружение: более 80 % всех типов минометов СССР

– противотанковые безоткатные орудия: Б-10 и Б-11

– переносные зенитные ракетные комплексы: "Игла", "Стрела", "Джигит", "Стрелец", "Верба"

– противотанковые ракетные комплексы: "Шмель", "Малютка", "Штурм", "Атака", "Хризантема"

– оперативно-тактические ракетные комплексы: "Ока", Точка-У, "Искандер", Искандер-М, Искандер-Э.

– комплексы активной защиты: "Арена", Арена-Э

Особое внимание отведено тактическим и оперативно-тактическим ракетным комплексам. Этим направлением КБ занимается с конца 1960-х годов. Задача оружия – точечное поражение целей в тактической глубине войск противника.

Первым комплексом в этом направления КБ стал "Точка". Его выпустили в 1975 году. Уже тогда оружие было способно в считаные минуты поразить цель на дистанции от 15 до 70 км и так же молниеносно уйти с позиций.

Таким образом, впервые в СССР была разработана высокоточная ракета, для запуска которой требовалась только одна машина. А в 1989 году вышла модификация Точка-У и дальность была увеличена до 120 км.

Затем разработкой бюро стал оперативно-тактический комплекс "Ока". Его взяли на вооружение в 1980 году и отмечали "фантастические способности". ОТК стрелял на расстояние до 400 км. Кроме того, у него уже была возможность оснащения ядерными зарядами, преодоление водных преград, работы в любых климатических условиях. Ракеты "Оки" поднимались в ближний космос и были практически невидимы для противника.

Однако, по договору 1987 года между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, все ОТРК "Ока" были уничтожены. И тогда началась история "Искандера-М", который, как отмечают в РФ, на сегодняшний день является самым эффективным оружием мира в своем классе. Он способен поражать цели с высокой точностью и составляет основу ракетных формирований Сухопутных войск ВС РФ.

В целом, по состоянию на 2021 год, благодаря работе штатных сотрудников в количестве 3093 человек, КБ сдал на вооружение более 60 комплексов высокоточного оружия и их модификаций.

Примечательно, что наибольшее количество разработок и контрактов пришлись на период с 2010 по 2021 год (о 2022 и 2023 годах информации в "Википедии" нет).

А 24 августа 2021 года Минобороны РФ подписало с КБ контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон". Соответствующая информация до сих пор сохранилась в СМИ, хотя на сайте ведомства ее уже нет.

Что касается руководящего состава, то после смены ряда директоров, на данный момент управляет КБ, а точнее с 2012 года – "Научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" (ОАО НПК "КБМ") некий Сергей Питиков. Примечательно, что в августе 2022 года Канада ввела санкции против ученого.

"Действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которые привелы к серьезному международному кризису", – говорилось в Законе о специальных экономических мерах, опубликованном на сайте канадского парламента.

Пока это единственная страна, которая ввела ограничения против Питикова. А вот против самого КБ из-за вторжения России в Украину санкции ввели все страны Евросоюза, США, Канада и ряд других.

Отметим, власти Коломны заявили, что "бавовна" 2 марта произошла в сельской местности, ближе к Воскресенску. Где, как отметили, предварительно, нет инфраструктурных объектов. Однако традиционно продолжили "уточнять информацию".

К слову, от Коломны до Воскресенска 44 км по трассе и 26 км по прямой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Коломне вспыхнул масштабный пожар. Пылал завод по ремонту поездов. Площадь пожара достигла более 900 кв. м. Уже тогда СМИ писали, что пожар возник напротив завода по производству "Искандеров" и снарядов для РСЗО и ПЗРК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!