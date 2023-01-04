Партизаны остановили движение военных эшелонов в районе Красноярска: в ГУР рассказали об активизации движения сопротивления в России

По данным Главного управления разведки Министерства обороны заявили, что в стране-агрессоре России начало активизироваться движение сопротивления. В ночь на среду, 4 января, партизаны остановили движение военных эшелонов в районе Красноярска.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО. "В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала этого года это уже, по крайней мере, шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках.

За прошлый год таких случаев было около 40. Кроме того, в 2022 году партизаны уничтожали в РФ железнодорожные трансформаторы и локомотивы.

Примечательно, что существенная активизация рельсовых партизан в РФ фиксируется после объявления путинского режима "частичной" мобилизации.

Напомним, российские оккупационные войска могут предпринять очередную попытку наступления на территории Украины одновременно с севера и востока. Впрочем, ни на одном из направлений врагу не удастся достичь своей цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина будет наносить удары по позициям российских оккупантов на всей временно захваченной территории. Это возможно благодаря тому, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения.

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