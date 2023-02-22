В русском Красноярске вспыхнул мощный пожар на складе, валит черный дым. Фото и видео

В российском Красноярске 22 февраля загорелся склад с холодильниками. Огонь охватил площадь свыше 2,5 тысяч квадратных метров, здание спасти вряд ли удастся.

Видео дня

В России заявили, что тушение пожара продолжается и отчитались об отсутствии пострадавших. Об этом пишут российские СМИ.

Так, утром 22 февраля в российских СМИ появилось сообщение о крупном пожаре в Красноярске. По данным местных пабликов, загорелся склад на улице Свердловской, там хранились холодильники.

Дым от пожара виден из разных районов Красноярска, а соцсети наводнили видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно объятая огнем одноэтажная постройка, из окон которой вырываются клубы пламени.

"Открытое пламя выбивается из здания склада, который, судя по кадрам очевидцев, уже не спасти", - пишет один из местных пабликов.

В российском МЧС заявили, что площадь пожара составляет около 2 500 квадратных метров. По состоянию на 8 часов утра тушение продолжалось, однако в ведомстве уже заявили, что пострадавших нет.

"На месте проводится наращивание сил и средств. Тушение продолжается. К тушению привлечены 73 человека и 25 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет, из горящего здания эвакуированы 10 человек", - отрапортовали в МЧС РФ.

Впоследствии в местных СМИ появились сообщения, что здание начало рушиться.

Тем временем в местных пабликах вспоминают о другом пожаре в Красноярске. На днях там дотла сгорел еще один крупный склад, на котором хранились пиломатериалы и алкоголь.

Напомним, 17 февраля в российском Магадане произошел мощный пожар. Он вспыхнул на складе с грузовой техникой. Пожар огромной силы распространился на площади 600 кв. м, его тушению мешали сильное задымление и легковоспламеняющиеся вещества внутри – в итоге все машины там сгорели.