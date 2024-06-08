Рассказал правду о потерях: в Москве арестован оккупант за интервью в украинском плену

Известного русского военного пленника Павла Гугуева арестовал военный суд в Москве. Мужчина арестован по обвинению в "конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами".

Об этом сообщают в пабликах страны-агрессора, ссылаясь на московский суд. Однако никаких подробностей дела суд не предоставил.

Статью 275.1 кодекса РФ, согласно которой Павел Гугуев арестован, отредактировали в 2022 году. Согласно ему правонарушением считается "установление и поддержание гражданами РФ конфиденциальных отношений с представителями иностранных государств, международных или иностранных организаций с целью оказания им содействия в деятельности, направленной на угрозу безопасности РФ".

По указанной статье Гугуева могут как минимум оштрафовать (до одного миллиона рублей), а как максимум заключить в тюрьму на восемь лет.

Как сообщал OBOZ.UA, Павел Гугуев имеет богатый опыт пребывания в тюрьме. Осужденный за убийство, причинение вреда средней тяжести и за кражу, он должен был 12 лет отбывать наказание в колонии особого режима. Однако Гугуев отбыл 10 лет заключения и уволился для участия в войне в Украине.

Находясь в плену, Гугуев дал интервью украинским массмедиа, где рассказал о больших потерях среди российских военных. Позже Гугуева обменяли. В России он дал второе интервью СМИ Украины, в котором рассказал, что на него оказывают давление, заставляя опровергнуть сказанное ранее.

Так или иначе, но Гугуев остался в живых. Силы обороны Украины только за прошедшие сутки уничтожили 197 единиц вооружения и военной техники армии РФ, среди которых очередной катер. В боях отличили еще 1080 живой силы захватнического войска.

Таким образом, с начала войны на украинской земле уже обезвредили 516 080 разного ранга военных преступников РФ.

Ранее диктатор Путин проговорился, что ВС РФ ежемесячно безвозвратно теряют 5000 солдат на фронте в Украине. По оценкам ISW, еще около 15 000 окупантов ежемесячно становятся "грузом 300" во время боев против ВСУ.

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