Оккупанты заявили, что украинские ракеты HIMARS разрушили здание, где размещались офицеры Владикавказского гарнизона 58 армии. Это произошло в 20 км от линии боевого соприкосновения.

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Об этом сообщают росСМИ. По данным источника, "потерь среди российских бойцов чудом удалось избежать". Когда именно случился данный инцидент, неизвестно (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Две ракеты поразили здание, пробив крышу и взорвавшись между первым и вторым этажами, что привело к обрушению бетонных перекрытий в той части здания. Одна из ракет пробила еще одну бетонную плиту в подвале, где находились три офицера, но, к счастью, никто не пострадал. В результате взрыва стены были разрушены, а пол подвала был разорван на куски", — написали в росЗМІ.

По словам очевидцев, на которых ссылается источник, в результате удара повреждены ретрансляторы и уничтожены "вай-фай мосты".

Напомним, в Курской области РФ заявили об атаке беспилотников на позиции оккупантов 31 марта. В результате "бавовны" погиб один российский солдат, еще семь получили ранения. Раненые были госпитализированы в местные больницы. При этом местные власти изо всех сил пытались скрыть потери "второй армии мира", уверяя, что в результате атаки ни существенных повреждений, ни пострадавших не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, что в России впервые российского военного хотят судить за то, что не предотвратил нападение Украины на РФ. Его обвиняют в "нарушении правил боевого дежурства" во время ракетной атаки на воинскую часть РФ в Белгородской области. Тогда были уничтожены семь оккупантов, десятки получили ранения, а российская техника на общую сумму 89 млн рублей была превращена в металлолом либо существенно повреждена.