Минус 7 окупантов, десятки раненых и много уничтоженной техники: российского военного хотят судить за то, что не предотвратил нападение Украины на РФ

В России намереваются судить военнослужащего, которого обвиняют в "непредотвращении нападения ВСУ на территорию РФ". По версии следствия, это "нападение" повлекло за собой "массовую гибель и ранения военнослужащих, а также уничтожение и повреждение боевой техники".

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Обвинение впервые в новейшей истории РФ выдвинуто по статье уголовного кодекса, предусматривающей 10 лет заключения за нарушение правил боевого дежурства. Об этом сообщило российское издание "Коммерсантъ".

"Как стало известно "Ъ", в военной следственной системе России появился первый обвиняемый по довольно специфической ч. 2 ст. 340 УК РФ, предусматривающей заключение на срок до десяти лет за нарушение правил боевого дежурства. Действия офицера, считает следствие, не предотвратили нападение ВСУ на территорию РФ, сопровождавшееся массовой гибелью и ранениями военнослужащих, а также уничтожением и повреждением боевой техники", – пишет издание.

Ссылаясь на собственные источники, близкие к расследованию, уголовное дело против российского военнослужащего было возбуждено весной 2022 года, когда, как уверяет следствие, Вооруженные силы Украины совершили ракетный обстрел российских военных в Белгородской области. В 1-м отделе военного следственного управления Следкома РФ по Западному военному округу решили, что "внезапное нападение врага" стало успешным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в районе российско-украинской границы средствами противовоздушной обороны.

Тогда, как следует из постановления суда, были ликвидированы 7 российских оккупантов, еще 43 получили ранения и контузии. Также были существенно "прорежены" запасы российской техники: уничтожены 15 и повреждены 30 единиц на общую сумму 89 миллионов рублей.

"Поскольку инцидент имел тяжкие последствия... военные следователи впервые в современной истории применили ч. 2 данной статьи УК РФ, предусматривающей до десяти лет лишения свободы", – пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что Россия расконсервирует подержанную военную технику. В частности, в сети появились спутниковые снимки опустевшей базы армии РФ в Белгородской области.

Так, к примеру, на военной базе в населенном пункте Солоти в непосредственной близости к Харьковской области, судя по снимкам, сделанным спутником Planet Labs, к концу марта 2023 года почти не осталось военной техники, хотя до начала полномасштабного вторжения России там находилось сотни единиц вооружения и техники.

Кроме того, по данным аналитиков из Conflict Intelligence Team (CIT), российская армия использует старую советскую технику со времен Второй мировой войны. На фото, опубликованном CIT, можно увидеть эшелоны с устаревшими танками Т-54/Т-55, которые были ранее выведены из эксплуатации.