Пытаются 'воскресить': россияне перебивают дату изготовления 50-летних боеприпасов на 2022-2023 годы

В армии РФ пытаются "воскресить" снаряды прошлого века. Там перебивают дату изготовления 50-летних боеприпасов на 2022-2023 годы

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Об этом говорится в Telegram-канале "Досье шпиона". Автор написал материал после обстрела передового пункта управления одного из инженерных подразделений 144-й мотострелковой дивизии. Оно находится на Луганском направлении.

"Известно, что в начале июня 2023 года под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ попал ППУ 144 мсд. В ходе обстрела, среди прочего, был нанесен урон имуществу инженерно-сапёрного подразделения дивизии. Командование предвещало вероятный обстрел ППУ (стоит учитывать, что позиции подразделения находятся на расстоянии артиллерийского выстрела от противника), поэтому заблаговременно приняло решение о рассредоточении БК и прочего взрывоопасного имущества. Поэтому, БК был распределен по грузовым автомобилям, которые находились в распоряжении части. Информация по одному из таких "подорванных" автомобилей попала ко мне в руки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об Урале-4320 с регистрационным знаком 1654 АР 50 RUS. На его борту находились: противопехотные мины (МОН-50, ОЗМ-72, ПМН, ПМН-2 – в количестве более 300 ед.), противотанковые мины ТМ-62М – более 100 ед., тротил – более 100 кг, запалы, взрыватели, детонаторы и прочие боеприпасы.

"Любопытно, что согласно документации, большинство вышеперечисленного имущества было произведено в период с 1967 по 1989 года (за редким исключением, самая "молодая" позиция из списка потерь – мины МОН-50 1998 г.в.). Тем не менее, год ввода в эксплуатацию у всех позиций в списке – 2022. Таким образом, имущество пролежало на складах от 24 до 55 лет, пока не настало время "Ч" - сегодня", – пишет автор.

По его словам, использование "изношенных временем" боеприпасов нередко дает свои негативные последствия.

"Здесь и износ орудий, и неэффективность использования БК, и угроза здоровью военнослужащих (вплоть до летальных исходов). Особого внимания требуют снаряды, которые прибывают на фронт с маркировкой года изготовления 2022-2023. Зачастую, это "Франкенштейны", собранные из того, что было на складах. Вот прямая речь военнослужащего одного из подразделений с Донецкого направления (у них в распоряжении имеются 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б"): "Получили снаряды-2022, к ним в комплекте идут взрыватели В-429 1989 г.в., по нашим подсчетам, разрыв боеприпаса происходит в 4 случаях из 10 выстрелов", – сказано в материале.

Автор отметил, что использование "изношенного" БК напрямую влияет не только на результаты боевой работы, а и на порчу орудий, которые его используют. Поэтому и есть много фото различных орудий, дуло которых было разорвано в результате самоподрыва некачественного боеприпаса в стволе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла заявления российских оккупантов о якобы "снарядном голоде" на Донбассе. Она подчеркнула, что захватчики пытаются ввести украинцев в заблуждение, а на самом деле им есть чем стрелять.

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