ПВК 'Вагнер' почти полностью передала минобороны вооружение и технику: в ISW раскрыли цель Кремля

Российская частная военная компания "Вагнер" практически полностью передала минобороны РФ свое вооружение и военную технику, использованные в войне против Украины. Речь идет о нескольких тысячах единиц танков, РСЗВ, минометов, БТР, стрелкового и прочего оружия.

Аналитики усматривают в этом часть широкой пропагандистской попытки Кремля изобразить себя как того, кто "контролирует ситуацию", а само восстание главаря ЧВК Евгения Пригожина – решенным делом. На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 12 июля официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков отчитался, якобы "вагнеровцы" передали ведомству более 2000 единиц техники и вооружения.

По его словам, это включает танки Т-90, Т-80 и Т-72, реактивные системы залпового огня (РСЗО), зенитно-ракетные комплексы, гаубицы, противотанковые орудия, минометные комплексы, бронированные тягачи, бронетранспортеры, автотранспортные средства и стрелковое оружие.

Рупор минобороны РФ добавил, мол, ведомство перебросило всю эту технику и вооружение в тыловые районы, где российские ремонтно-эвакуационные подразделения будут обслуживать и готовить ее к использованию.

Также Конашенков утверждал, якобы десятки единиц переданной "вагнеровцами" техники "ни разу не использовались" в боевых условиях.

Примечательно, что некоторые российские блогеры оспорили его противоречивые утверждения об оборудовании. Они уловили, как он заявил, что техника и оружие ЧВК "Вагнера" находятся в хорошем состоянии, но при этом сказал, что все отправили на ремонт, а значить, оборудование явно побывало в боях и неиспользованных единиц не было.

Аналитики ISW указали на пропагандистские цели, которых пытается достичь Кремль, рассказывая о добровольной передаче наемниками "повара Путина" техники и вооружения.

"Заявление минобороны России, сделанное после того, как Кремль признал встречу главы РФ Владимира Путина с финансистом группы "Вагнера" Евгением Пригожиным 29 июня, вероятно, является частью более широкой его пропагандистской попытки изобразить себя полностью контролирующим ситуацию, а восстание ЧВК – решенным делом", – считают военные эксперты.

