Путину предложили перед выборами отправить в отставку Герасимова и Шойгу – Bloomberg

В России полным ходом думают о следующих президентских выборах и о сохранении нынешней вертикали власти, авторитет которой пошатнула не совсем удачная война против Украины и недавний мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В контексте этого "ястребы" из ФСБ рекомендуют Путину отправить в отставку министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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Об этом со ссылкой на свои источники в ФСБ пишет американское издание Bloomberg. По данным издания, в российской службе безопасности все еще тлеет недовольство по поводу неудач России на поле боя, ответственность за которые предлагается возложить на Шойгу и Герасимова.

"Многие внутренние элиты были поражены слабой реакцией Путина на мятеж и последующей неспособностью наказать Пригожина, что вызвало беспокойство среди чиновников относительно потенциала внутренней борьбы на высоком уровне или дальнейших проблем. Недовольство по поводу неудач России на поле боя все еще тлеет в учреждении безопасности", – пишет Bloomberg.

Отмечается, что главные объекты нападения Пригожина – министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов – до сих пор остаются на своих должностях, но его попытка их устранить имела определенную поддержку в ключевых органах госбезопасности.

"По словам пяти человек, которые в курсе ситуации, сторонники жесткой линии безопасности хотят замены Шойгу в рамках перехода к более агрессивному продолжению войны, включая полномасштабную мобилизацию и военное положение", – говорится в материале.

При этом издание отмечает, что пока нет никаких признаков того, что Шойгу и Герасимова устранят.

Как известно, президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года. Избирательная кампания должна начаться после их назначения в декабре 2023 года. Согласно поправкам об "обнулении" президентских сроков, внесенных в Конституцию 2020 года, Путин сможет занимать должность президента до 2036 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в администрации Владимира Путина еще в январе начали прорабатывать разные сценарии выборов, в том числе при участии нынешнего президента. Российские СМИ писали, что Путин хочет провести выборы в 2024 году и принять в них участие, хотя официально он об этом еще не объявлял.

По мнению профессора политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александра Мотыля, после того, как президент РФ Владимир Путин отойдет от дел, в России начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Эта борьба лишит Россию остатков военного потенциала и, по всей вероятности, приведет к распаду страны.

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