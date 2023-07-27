Путину не докладывают плохих новостей, в том числе о войне в Украине, – Курносова

Глава страны-агрессора России Владимир Путин мог не знать о готовящейся попытке военного переворота главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, хотя его спецслужбы были проинформированы об этом. Кремлевский диктатор также наверняка не в курсе того, что на самом деле происходит в его войне против Украины.

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Причина состоит в том, что Путину боятся докладывать плохие новости. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"Мне кажется маловероятным, что Путин вообще об этом (мятеже Пригожина, – Ред.) знал. Просто потому, что ему давно не докладывают никаких плохих новостей. Я плохо представляю себе человека, который пришел бы к нему и сказал: знаешь, тут Пригожин готовит переворот", – заметила она.

Курносова допустила, что информацию о готовящейся акции Пригожина Путину могли подать в несколько другом ключе. "Скажем, что Пригожин хочет добиться отставки Шойгу или что-то еще".

Оппозиционерка убеждена: точно так же, как Путин не узнал о готовящемся перевороте, он наверняка не знает о масштабах своих потерь и состоянии его оккупационной армии на украинском фронте.

"Послушайте все его выступления, которые настолько оторваны от действительности, что просто диву даешься. Конечно, о реальном положении дел ему не докладывают. И с этим связаны многие проблемы", – констатировала она.

Как писал OBOZREVATEL, по информации источников издания The Washington Post, российские спецслужбы якобы предупредили Путина о готовящемся мятеже Пригожина за считанные дни до события. Тем не менее, глава Кремля не предпринял никаких действий для спасения своего режима, когда поход ЧВК "Вагнер" на Москву стартовал.