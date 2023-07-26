Мятеж Пригожина был инсценировкой? Почему Путин не захотел предотвратить его? Интервью с Курносовой

Неудачная попытка военного переворота в России 23-24 июня, предпринятая хозяином ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, обрастает новыми деталями, которые ставят новые вопросы. Так, издание The Washington Post обнародовало данные из собственных источников, согласно которым глава Кремля был предупрежден о готовящемся мятеже, как минимум, за два дня до событий, но когда "поход на Москву" начался, российский диктатор не сделал ничего для ликвидации мятежа.

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Белорусский президент-самозванец Александр Лукашенко отметился агрессивными заявлениями в адрес соседней Польши. При этом он шантажировал поляков "экскурсией" туда "вагнеровцев", часть которых после мятежа была переброшена в Беларусь. Почему Лукашенко распоряжается приватной ЧВК Пригожина? Является ли и это частью какого-то неизвестного плана? Своими версиями об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL поделилась российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что в России начался процесс перехода власти. По его мнению, это произошло после неудавшегося мятежа Пригожина. Министр также предположил, что бунт "вагнеровцев" - только начало, и продолжение конфликта непременно будет. Видите ли вы признаки того, что история с демаршем Пригожина далеко не закончена?

– История, конечно, не закончена, но я бы пока не говорила, что переход власти уже начался. Все увидели, что Путин слаб, что он не в состоянии контролировать ситуацию, что он испуган и по большому счету в критической ситуации его никто не поддерживает. Но это не означает, что уже появился кто-то другой, кто может быть сегодня сильнее Путина.

Понятное дело, что Пригожин рассчитывал на то, что он и будет этим самым новым властителем России. Собственно, его путч был не просто попыткой сместить Шойгу, но и попыткой сесть в кресло президента России или верховного правителя – я уж не знаю, как он там себя хотел называть. Но он рассчитывал, что, когда он пойдет маршем на Москву, к нему будут присоединяться как просто люди, так и разные военнослужащие. Но так как этого не произошло, ему пришлось по дороге передумать.

Кто может стать следующим, пока трудно сказать. Безусловно, если новый путч возглавит не уголовник Пригожин, а какой-то генерал или даже полковник, который, например, воевал, то такой путч вполне может быть удачным. Другое дело, что в любом случае такому человеку придется предварительно – или потом – понимать, как он будет договариваться с элитами.

Ситуация, конечно, сильно разбалансирована, но революция в России будет не завтра.

– Интересной информацией по поводу путинского мятежа поделилось издание TheWashingtonPost. Со ссылкой на свои источники, там сообщили, что Путин был предупрежден о нем за 2-3 дня до событий, но не предпринял абсолютно ничего. Не было никаких приказов, и местные власти решили просто не мешать "вагнеровцам" продвигаться вперед. Допускаете ли вы, что история с мятежом Пригожина могла быть инсценировкой и зачем-то была нужна Путину?

– Нет, я не допускаю, что это инсценировка. Более того, мне кажется маловероятным, что Путин вообще об этом знал. Просто потому, что ему давно не докладывают никаких плохих новостей. Я плохо представляю себе человека, который пришел бы к нему и сказал: знаешь, тут Пригожин готовит переворот.

Возможно, это было сказано в совершенно другом ключе. Скажем, что Пригожин хочет добиться отставки Шойгу или что-то еще. Но вряд ли Путину докладывали о подготовке мятежа с целью свержения власти.

Я понимаю, что ФСБшники не могли об этом не знать, но я не знаю, кто мог войти в кабинет Путина и просто ему об этом сказать. Соответственно, инсценировка такого масштаба невозможна. В первую очередь, потому что это масштаб, а во-вторых, примерно за три месяца до событий Пригожин, как говорят, поймал звезду и считал себя великим человеком с растущим рейтингом, который может претендовать на пост президента. По крайней мере, Пригожин совершенно точно сделал это всерьез.

– Относительно того, что Путину никто не говорит правду. Значит ли это, что он точно так же не в курсе того, что происходит на украинском фронте и что именно с этим связано его постоянное желание усадить Киев за стол переговоров и убеждение в том, что ему удастся оттяпать кусок территории у нашей страны?

– Безусловно. Послушайте все его выступления, которые настолько оторваны от действительности, что просто диву даешься. Конечно, о реальном положении дел ему не докладывают. И с этим связаны многие проблемы.

– Последний вопрос – о действиях белорусского диктатора Лукашенко. Мы видим, какую смелую и даже наглую риторику он начал в отношении Европы, в частности, Польши. Он заявил о том, что якобы эта страна представляет угрозу для Беларуси. Лукашенко намекнул, что может отправить "вагнеровцев" на "экскурсию" в Польшу. То есть он распоряжается группировкой, которая принадлежит Пригожину. Мы понимаем, что Лукашенко зависит от Путина. Это значит, что Путин распоряжается "Вагнером". О чем это может говорить? О том, что Пригожин потерял контроль над этой группировкой или о том, что существует какая-то договоренность?

– Собственно, Пригожину ведь как-то надо заглаживать вину за попытку переворота. В тот момент, когда он понял, что по ходу движения его марша к нему не присоединяются другие военнослужащие и, соответственно, понял, что он обречен, он пошел на переговоры, он встречался с Путиным. Пригожин заверял его, что остается его верным рабом.

Конечно, Путин по-прежнему контролирует Пригожина. По крайней мере, сейчас.

– Угрозы Лукашенко – это только угрозы, не более?

– Лукашенко должен получить какие-то плюшки от того, что выступил переговорщиком в этой истории, поэтому он продолжает отыгрывать свою роль "старшего по тарелочкам".