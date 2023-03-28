Путину доложили, что ледокола 'Россия' не будет: Шойгу разбомбил завод в Украине, выпускавший детали

В РФ не могут вовремя построить и спустить на воду сверхмощный атомный ледокол "Россия", поскольку необходимые уникальные детали для него производились только в Украине. Российская армия разбомбила завод "Энергомашспецсталь", который находится в Краматорске и был главным поставщиком комплектующих к ледоколу.

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Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что судно должны были сдать и спустить на воду в декабре 2027 года, однако теперь все сроки сорваны.

Российскому диктатору Владимиру Путину уже сообщили о переносе сроков сдачи ледокола, а также о причинах срыва.

"Путину сообщили о невозможности построить ледокол "Россия" из-за того, что Шойгу разбомбил завод в Украине", – с такими заголовками вышли статьи об этом в российских СМИ.

Предполагалось, что большие корпусные детали, такие как кронштейны гребных валов, ледовый зуб, кронштейны пера руля, должен был изготовить и поставить завод "Энергомашспецсталь" в Краматорске Донецкой области. Это предприятие в мае 2022 было уничтожено российскими ракетами.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен большой склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода", – браво рапортовал спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Пока что достать аналоговые детали, необходимые для строительства ледокола, в России не могут, а учитывая усиливающиеся санкции, вряд ли смогут и в будущем.

Кроме того, российские строители ледокола не вписались в смету и теперь из-за роста цен на материалы и комплектующие им придется заплатить значительно больше за ядерную энергетическую установкусудна. Речь идет об увеличении стоимости госконтракта на 40–60%.

"По состоянию на середину марта вместо 15% общего объема запланированных работ выполнено только 5%", – говорится в сообщениях росмедиа.

Напомним, в ночь на 25 марта российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли город Краматорск Донецкой области. Противник ударил по гражданским объектам ракетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом месяце оккупанты нанесли авиаудары по Авдеевскому коксохимическому заводу.

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