Путина охраняют три 'верных пса', вероятность дворцового переворота низка, - Невзлин

Российский истеблишмент, приближенный к президенту Владимиру Путину, уже вполне четко осознает, что лидер Кремля фактически не контролируем, конфликтов с ним избегают, негативные новости боятся доносить. Однако при этом всем вероятность "дворцового переворота" маловероятна, поскольку сохранность Путина оберегают три его "верных пса".

Гарантами его безопасности являются глава Чечни Рамзан Кадыров, главнокомандующий войсками Росгвардии Виктор Золотов и ручной кремлевский олигарх Евгений Пригожин. Такого мнения придерживается российский бизнесмен и оппозиционер Леонид Невзлин, которым он поделился в эфире телемарафона "Украина 24".

Он заметил, что без Путина судьба трех его прихвостней остается туманной. Из страха за собственную шкуру они будут отчаянно защищать стабильность режима, а полномочий и ресурсов им для этих целей предоставлено достаточно.

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"Трон они охраняют достаточно хорошо и мне кажется, что сейчас варианта, что кто-нибудь даст Путину табакеркой по голове, нет", – заметил Невзлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, политические эксперты Германии разделяют такую позицию Невзлина, считая, что "дворцовый переворот" в Кремле имеет сомнительные перспективы. "Выдающиеся успехи" Путина по разрушению экономики собственной страны совсем не отразились на его рейтингах: зомбированные россияне продолжают отзываться о своем правителе с пиететом и придыханием.