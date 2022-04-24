Путина на пасхальной службе 'нарисовали'? В сети нашли новое доказательство монтажа

В сети заподозрили, что присутствие президента России Владимира Путина на пасхальном богослужении в московском храме Христа Спасителя не что иное, как монтаж. Новые улики неожиданно нашли на официальном сайте Кремля.

Так зрители трансляции сравнили образы Путина на праздник Воскресения Христова в 2021 и 2022 годах. Оказалось, что они совершенно идентичны. Президент РФ решил повторно "одеть" синий костюм, темно-красный галстук и белую рубашку.

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Даже свеча в его руках была точно такая же, как и в прошлый раз.

То же касается и мэра Москвы Сергея Собянина. Он тоже "забыл" сменить костюм. Это, безусловно, вызвало обсуждение в интернете.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети заподозрили, что прямая трансляция из храма Христа Спасителя была смонтирована. Доказательства видны невооруженным глазом.