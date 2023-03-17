Путина должны арестовать: Фейгин пояснил последствия решения суда в Гааге

Президент страны-агрессора России Владимир Путин, на арест которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер, должен быть арестован в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда, в частности, в любой стране Европы. Это политическое решение имеет два серьезных последствия.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "Конечно же, арестовать его сейчас представляется довольно сложным, поскольку он не посещает стран, признающих юрисдикцию Международного уголовного суда, но ордер действует. Если он появится в Европе, его обязаны задержать", – подчеркнул он.

По оценкам правозащитника, решение Международного уголовного суда имеет два последствия. Первое состоит в том, что этот суд, видимо, "берет на себя функцию международного суда по Украине".

В этом контексте Фейгин напомнил, что в свое время суды по Югославии и по Руанде создавались Организацией объединенных наций. "Международный уголовный суд может действовать по специальным решениям ООН, но все-таки в его структуру не входит".

Второе последствие состоит в том, что сам факт выдачи ордера на арест Путина запускает целую серию процессов. "Спрашивают: зачем ордер, если его нельзя реализовать. Но это область политики – сегодня нельзя, а завтра можно", – заметил Фейгин.

"Самим фактом выдачи ордера создается определенная ситуация, некий общественный навес, который создает предпосылки для очень многих вещей. Пусть не к немедленному аресту Путина, но к началу производства, это дополнительное создание угроз. Окружение Путина начинает воспринимать его как человека, который может плохо кончить. И это может внушать им желание отпрыгнуть как можно дальше от Путина и всего, что с ним связано", – пояснил правозащитник.

По его словам, возможны три варианта трибуналов, которые будут рассматривать преступления Путина в войне против Украины.

"Первый – весь функционал по делу может взять на себя Международный уголовный суд. Второй – если все-таки протолкнуть решение о создании трибунала через Генеральную ассамблею, где надо набрать больше 90 голосов. Третий – создать договорной суд, как в свое время суд по Югославии".

Фейгин также подчеркнул, что ордера Путину могут быть выписаны разными судами. "Ордера могут быть выписаны разными судами, почему нет? Хотя это юридически неоднозначный вопрос, но смотря какие обвинения. В одном суде будет обвинение за военные преступления, в другом за геноцид, в третьем за некоторые другие, которые не связаны с этими двумя".

"В любом случае это большое политическое действие. И само по себе оно будет оказывать влияние на многие процессы", – подытожил правозащитник.

Как писал OBOZREVATEL, Международный уголовный суд в Гааге издал международный ордер на арест президента России Владимира Путина. Отныне он стал подозреваемым в незаконном принудительном перемещении украинских детей.