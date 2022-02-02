Путин заявил, что Запад хочет втянуть Россию в войну, и заговорил о судьбе Крыма

Глава Российской Федерации Владимир Путин обвинил Запад в преднамеренном создании сценария, призванного "втянуть его страну в войну". А также в игнорировании якобы обеспокоенности Кремля по поводу безопасности Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи 1 февраля с венгерским премьером Виктором Орбаном. Его слова цитирует агентство Reuters.

Отмечается, что в своих первых за почти последние шесть недель прямых публичных комментариях о кризисе Путин не показал никаких признаков отказа от своих требований по "гарантиям безопасности". Хотя Запад давно назвал их невыполнимыми и считает возможным предлогом для начала российского вторжения в Украину, что Москва отрицает.

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"Теперь уже ясно, что фундаментальные опасения России были проигнорированы", – высказался глава РФ.

При этом он описал возможный будущий сценарий, при котором Украина будет принята в НАТО, а затем попытается вернуть себе оккупированный РФ в 2014 году полуостров Крым.

"Давайте представим, что Украина является членом НАТО и начинает эти боевые действия. Мы что, должны воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь задумывался об этом? Видимо, нет", – заявил Путин.

По его словам, США "проигнорировали основные пункты" предложений Кремля по так называемым гарантиям безопасности. В частности, российского лидера возмутил тот факт, что Вашингтон и НАТО не соглашаются на недопущение расширения Альянса на восток, отказ от размещения ударных систем вооружения возле границ РФ и принятия в НАТО Украины и Грузии.

При этом в СМИ пишут, что США готовы обсудить предоставление России доступа к тайным натовским базам в Румынии и Польше, чтобы в Москве убедились в отсутствии там размещения ракет Tomahawk. Но от Кремля требуют аналогичного шага по отношению к российским базам.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Комитета Сейма Литвы по вопросам нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас заявил, что наступление России на Украину может начаться одним решением Путина. По его мнению, Киеву в противостоянии российской агрессии следует демонстрировать решительность, а еще показывать мощь ВСУ.