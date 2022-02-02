США готовы обсудить доступ России к базам НАТО в Польше и Румынии – СМИ

В Вашингтоне выразили готовность обсудить предоставление России возможности доступа к тайным базам Североатлантического альянса в Польше и Румынии. В частности, чтобы россияне смогли убедиться в отсутствии там крылатых ракет Tomahawk.

Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что такое предложение отражает усилия США "найти точки соприкосновения с РФ" на фоне ее агрессии против Украины.

Так, американская сторона демонстрирует настроенность на то, чтобы развеять "опасения" Кремля по поводу того, что "натовские пусковые установки могут быть использованы против России".

В то же время, по словам собеседника издания, любые соглашения будут рассматриваться только после детальных обсуждений с союзниками НАТО, особенно с Польшей и Румынией.

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Кроме этого, в Вашингтоне ожидают от Москвы аналогичных действий относительно баз РФ, где размещается оружие наземного базирования.

"Это предложение отражает усилия США по поиску точки соприкосновения с Россией, поскольку оно направлено на разрядку напряженности вокруг Украины", – говорится в материале.

Его авторы добавляют, что на полигонах Польши и Румынии отсутствуют ракеты типа Tomahawk. Однако глава России Владимир Путин неоднократно утверждал, что США и НАТО "могут использовать систему противоракетной обороны Aegis Ashore для их запуска".

Напомним: накануне в Вашингтоне сообщили о полученном от Москвы письменном ответе относительно "гарантий безопасности". Разглашать его детали там отказались, подчеркнув, что считают неуместными публичные обсуждения по этому вопросу.

Со своей стороны в Кремле утверждают, что не посылали таких писем США. В российском МИД отметили, что только готовят сводный ответ для Вашингтона и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РФ Владимир Путин пожаловался на то, что США проигнорировали основные требования России по "гарантиям безопасности". Он впервые прокомментировал ответ Вашингтона, заявив, что его действия направлены на поддержку Украины и "сдерживание развития РФ".