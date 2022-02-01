Все может начаться одним решением Путина: литовский политик рассказал, как Украине сдержать российское вторжение

Глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что ситуация у украинских границ, возле которых скопились российские войска, очень серьезная. По его мнению, наступление может начаться одним решением президента России Владимира Путина.

Об этом Кащюнас рассказал в интервью изданию "УНИАН". По его словам, Украина – это рычаг для Кремля, который хотят использовать россияне, чтобы добиться пересмотра архитектуры европейского пространства.

"Ситуация очень серьезная, очень серьезная. Мы видели все цифры, все индикаторы – "красные". Все может начаться одним решением Путина", — сказал политик.

Он добавил, что на данный момент обсуждаются разнообразные возможные даты атаки. Вооруженные силы Российской Федерации потенциально могут совершить прямое вторжение в Украину в направлении Киева 20 февраля. Именно в этот день завершаются Олимпийские игры в Китае, а также совместные учения российских и белорусских армий. А, возможно, после Олимпиады.

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"Но, может, будут какие-то политические сценарии, скажем, он будет нажимать на вас, будет прессинг со стороны оккупированных территорий, со стороны Беларуси", — добавил Кащюнас.

По его мнению, на Киев могут долго давить по вопросам "Минских договоренностей", а это позволит РФ проводить ротацию солдат у границ Украины.

Для сдерживания российской агрессии, считает Кащюнас, нужно показывать, что Вооруженные силы Украины мощны, "чтобы Россия не думала, что можно пройтись по Украине". Также Украине нужно показывать решительность.

"Это делается, но надо еще лучше", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания предоставит Украине оружие и военную технику на фоне скопления российских войск возле ее границы. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, это произойдет в случае дальнейшей военной эскалации со стороны Москвы.

Также мы писали, что глава немецкой фракции СДПГ Рольф Мютцених призвал решить конфликт с Россией дипломатическим путем, а не поставками оружия Украине. Роль Запада он видит лишь в поддержании мира. В то же время немецкие журналисты выступили с противоположным призывом: они считают, что Германия должна поставлять оружие Украине, а промедление в этом вопросе наоборот приближает войну.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки. Он выразил надежду, что РФ сможет придерживаться дипломатического и мирного пути.