Путин заявил, что Россия непричастна к миграционному кризису на польской границе, и обвинил ЕС. Видео

Президент России Владимир Путин сказал, что Ангела Меркель, которая сейчас исполняет обязанности канцлера Германии, и незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко готовы поговорить и обсудить проблему мигрантов. Общаться должны именно эти стороны, так как беженцы стремятся в основном в ФРГ, объяснил он.

Об этом Путин заявил в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. При этом он отметил, что Беларусь "не является первооткрывателем этих проблем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер", – сказал глава государства. Он имел ввиду участие стран Запада в военных действиях на Ближнем Востоке, а также то, что в ЕС высокие социальные пособия.

Видео дня

Сама же Россия к данному кризису не имеет никакого отношения, убеждал Путин. По его словам, "ключевое звено" происходящего – в странах Евросоюза.

"На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Но наши авиационные компании не возят этих людей, вообще ни одна наша компания не возит", – говорил Путин.

Он также упомянул, что на польско-беларуской границе среди мигрантов есть и женщины, и маленькие дети, которых ему "жалко". Именно поэтому, по его словам, в первую очередь должны подниматься вопросы гуманитарного характера.

"Польские пограничники и представители Вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью, где дети и женщины находятся. Ну, как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей", – заявил президент РФ.

Отвечая на вопрос о патрулировании беларуского неба авиацией России, Путин сказал, что РФ и Беларусь проводят плановые учения: "Стратегическая авиация для решения подобных кризисов ничего сделать не может...она регулярно тоже летает по своим маршрутам патрулирования", – ответил он.

Вместе с тем, Путин предположил, что Лукашенко может перекрыть транзит газа в Европу, но "ничего хорошего в этом нет", так как это будет нарушением контракта.

О том, что происходит на беларуско-польской границе, и угрозах для Украины, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что ситуация с мигрантами на польско-беларусской границе спровоцирована президентом РФ Владимиром Путиным. Этот кризис – часть гибридной войны.