Путин заявил, что Россия не начинала в Украине боевые действия, а пытается их закончить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, развязавшая полномасштабную войну против Украины, "не начинала никаких боевых действий". 8 лет гибридной войны на Донбассе и почти год полномасштабных боевых действий с применением практически всех видов вооружения по территории всей Украины - это "попытка закончить" войну.

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Об этом российский диктатор заявил во время встречи с представителями авиационной промышленности РФ. В собственной агрессии и оккупации украинских территорий Путин уже привычно обвинил Запад и саму Украину.

Так, российский президент взялся рассказывать представителям российской авиационной промышленности, что это Украина, а не Россия якобы начала войну - и заявил, что Киев якобы "истреблял народ ДНР и ЛНР", а он, Путин, просто больше не мог этого терпеть.

"Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий. Мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и на Донбассе. И вот с 2014, в нарушение всех договоренностей, в нарушение всех взятых на себя обязательств, эти регионы Донбасса были взяты практически в блокаду, по ним начали работать с помощью тяжелой техники военной, неоднократно проводили крупные военные операции... То есть, вот они начали войну тогда", - заявил Путин.

Также он взялся оправдывать кражу Россией около 400 западных гражданских лайнеров, переданных РФ западными производителями на условиях лизинга. Когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, законные владельцы потребовали вернуть самолеты, но Россия отказалась это делать. Из 515 самолетов, находившихся в РФ на конец февраля 2022 года, лизингодателям вернули только 80 бортов. Убытки западных компаний превысили 20 млрд долларов.

Этим грабежом Путин откровенно гордится.

"Если с нами так по-хамски ведут себя... С волками жить — по-волчьи выть. Он (министр транспорта Виталий Савельев. - Ред.) сохранил отрасль, сохранил парк и объемы перевозок. Они даже подрастать начали. Причем мы же никому не хамим, мы готовы и рассчитываться и все, но мы не можем позволить обвалить отрасль. Но ставку надо делать на отечественные воздушные суда", – заявил Путин.

Напомним, ранее стало известно, что Путин лично одобрил поставку в Украину установки "Бук-М1", из которой в 2014 году был сбит гражданский самолет Boeing 777, выполнявший рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. К такому выводу пришла Совместная следственная группа (JIT), раздобывшая большой массив новых доказательств по делу, в том числе, и аудиозаписей с переговорами Путина и экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

В связи с новыми обстоятельствами, в МИД Нидерландов вызвали посла РФ из-за доказательств причастности Путина к катастрофе МН17. Российский дипломат должен дать письменные объяснения на сей счет.