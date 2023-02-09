В МИД Нидерландов вызвали посла РФ из-за доказательств причастности Путина к катастрофе МН17
Посла России в Нидерландах вызвали в Министерство иностранных дел этой страны из-за новых обстоятельств в деле о сбитии малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс МН17, на Донбассе в 2014 году. Причиной стали обнародованные накануне выводы следственной группы JIT о личной причастности к этому преступлению президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает голландское издание NOS. По информации журналистов, от российского посла ожидают письменных объяснений по этому поводу.
Как пишет NOS, посла России в Нидерландах вызвали в МИД 8 февраля. Причиной, как заявил в ходе выступления в Палате представителей премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, стали обнародованные в этот же день выводы следственной группы JIT о причастности президента Путина к сбитию из российского зенитного ракетного комплекса "Бук" самолета Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году. Посол должен прийти и дать по этому поводу "письменные пояснения".
При этом входящая в правящую коалицию партия D66 предложила вообще выслать посла РФ в Нидерландах из страны и призвала Рютте предложить сделать то же самое лидерам стран Евросоюза на саммите 9-10 февраля в Брюсселе.
Однако премьер-министр Нидерландов отказался высылать российского посла, поскольку считает важным "держать открытыми линии связи с Кремлем". Он аргументировал свою позицию тем, что если Нидерланды вышлют российского посла из страны, Москва почти наверняка сделает то же самое с голландским послом.
Напомним, Совместная следственная группа по расследованию обстоятельств сбития самолета рейса МН17 в июле 2014 года над оккупированной частью Донецкой области 8 февраля заявила о том, что Путин лично одобрил поставку "Бук-М1" в Украину. Следователи обнародовали аудио, на которых россияне утверждают, что решения о поставках ЗРК "Бук" на украинскую территорию принимал лично кремлевский диктатор.
Как отмечено в заявлении, поддерживаемые Кремлем террористы в Донецкой области обратились к Москве с запросом на усиление зенитного огня - и Путин одобрил его лично.
После этого в зоне боевых действий на Донбассе появился ЗРК "Бук", из которого 14 июля 2014 года и был сбит авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур (МН17). Все 298 человек, находившихся на борту погибли.
Кроме того, следователи обнародовали аудиозапись разговора Путина с тогдашним главарем созданного Россией в Донецкой области анклава "ЛНР" Игорем Плотницким. Из него следует, что Путин лично был вовлечен в развязанную Россией войну и контролировал все происходящее, включая боевые действия и обмены пленными.
В JIT подчеркнули, что располагают большим объемом новой информации о лицах, причастных к сбитию самолета рейса МН17, однако пока имеющихся доказательств недостаточно для возбуждения новых судебных процессов.
Также сообщалось, что 17 ноября 2022 года суд в Гааге вынес приговор по сбитому МН17. Виновными признаны террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Они приговорены к пожизненному заключению. Вину четвертого подозреваемого, Олега Пулатова, полностью доказать не удалось, поэтому он не понесет уголовной ответственности.
В России назвали приговор по делу МН17 исполнением "политического заказа" и отказались выдавать осужденных.
В то же время, Нидерланды подали жалобу в ЕСПЧ по делу МН17. В государстве, гражданами которого было большинство пассажиров сбитого "Боинга" Россию хотят признать государством, виновным в катастрофе.
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