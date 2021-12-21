Путин заявил, что Россия не хочет кровопролития, и рассказал, каких "сигналов" ждет от ЕС и США

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия якобы не хочет вооруженных конфликтов и кровопролития. По его словам, в этом заключается смысл предложений по "гарантиям безопасности", которые Москва направила Вашингтону и Брюсселю.

Об этом Путин заявил на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, которую транслировал телеканал "Россия 1". Он отметил, что Кремль выступает за то, чтобы решать вопросы политико-демократическими средствами, но ему нужны "ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии".

Президент выразил надежду, что Россия получит ответ от США и НАТО, так как есть сигналы от партнеров, которые готовы работать над предложениями по безопасности.

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Но в то же время, по его словам, есть опасность, что "будет попытка заболтать, погрузить в какое-то болото" российские предложения, а это не устроит Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД РФ заявили об опасной черте, к которой якобы приблизились отношения между Москвой и НАТО. От Альянса требуют соблюдения гарантий безопасности, а в случае отказа предупреждают о создании контругроз.

При этом от Вашингтона требуется не создавать военные базы на территориях постсоветских стран и не разворачивать ядерное оружие за границей.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на российское предложение по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности". Глава НАТО выступил против проведения конференции для обсуждения с РФ "раздела зон влияния".

По словам генсека, Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН.