Путин заявил, что РФ и Китай не дружат против Запада и снова заговорил о фашистах

Главный военный преступник России Владимир Путин заявил, что государство-террорист РФ не собирается создавать никакого военного союза с Китаем. При этом он пожаловался, что Соединенные Штаты создают "все новые и новые союзы".

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Путин выдал, что Россия давно имеет сотрудничество с КНР в военно-технической сфере, а не создает новое объединение специально для борьбы с США. Об этом диктатор рассказал российским пропагандистским СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военный преступник похвастался, что несмотря на войну против Украины, российская армия продолжает проводить военные учения с Китаем и другими странами.

"Мы не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия. У нас все прозрачное. Там нет ничего секретного. Мы же учения проводим, не только с Китаем, но и с другими странами. И до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Но это не военный союз", – заявил диктатор.

Также по традиции кремлевской пропаганды диктатор заговорил, что Запад якобы создает союзы на подобии фашистского режима Германии и Италии 30-х годов. В частности, Путин пожаловался, что Великобритания и Япония с начала 2023 года начали укреплять свои взаимоотношения в военной сфере.

"Они объявляют о том, что будут создавать глобальное НАТО. Ну, что это такое? Великобритания и Япония в начале этого года вообще подписали соглашение о взаимной открытости, о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере. Именно поэтому западные аналитики говорят, сами западные аналитики, это не мы, что Запад начинает строить новую ось на подобии той, которая была создана фашистскими режимами в Германии и Италии", – выдал военный преступник.

Напомним, Китай в очередной раз выступил за дипломатическое урегулирование войны, которую развязала Россия против Украины, назвав ее "украинским кризисом". Там обвинили "некоторые страны" в умышленном препятствии "мирным переговорам" якобы в своих геополитических интересах.

Ранее в Кремле заявили, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве обсудили так называемый "мирный план" Китая по урегулированию войны РФ против Украины. В то же время китайский лидер и кремлевский диктатор не поднимали вопрос украинской формулы мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, прикрываясь "целями и принципами устава ООН", Китай выступает за возобновление переговоров между Украиной и Россией. При этом Пекин не скрывает своего стремления сохранить и развивать китайско-российские отношения.

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