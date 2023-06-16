Путин заявил, что первая часть ядерных зарядов РФ уже в Беларуси: остальные транспортируют до конца года

Государство-террорист Россия уже переместила в Беларусь первую часть обещанных ядерных зарядов. До конца года собираются "выполнить задачу полностью".

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Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин, сообщили российские СМИ. Он также отметил, что применение такого оружия "теоретически возможно, если будет угроза существованию нашего государства или территориальной целостности" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

При этом Путин отметил, что у РФ нет необходимости его использовать, и выдал очередную порцию обвинений в адрес стран НАТО.

"У России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его – хрен им", – выдал президент РФ.

Напомним: ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что от ядерного удара российскими ракетами и бомбами, размещенными на территории РБ, может мгновенно погибнуть около миллиона человек. Он похвастался, якобы их ракеты и бомбы с ядерным зарядом "в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки". При этом для применения этого оружия Минску придется совершить звонок в Москву.

В то же время американские эксперты не обнаружили никаких признаков, свидетельствующих о конкретной реализации заявленных планов президента России Владимира Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко относительно размещения тактического ядерного оружия РФ на территории Беларуси. Его позиции остались стабильными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ядерные страшилки государства-террориста особенно активизировались после того, как неизвестные БПЛА атаковали Кремль в мае. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что цель таких угроз – посеять панику среди украинцев, но в нашей стране уже привыкли к неадекватным заявлениям Москвы;

– при этом в ОП считают, что участившиеся ядерные угрозы свидетельствуют о страхе внутри страны-агрессора. Однако растет только количество заявлений, а не риск ядерного удара.

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