Нет никаких признаков перемещения ядерного оружия из России в Беларусь – Белый дом

Американские эксперты не обнаружили никаких признаков, свидетельствующих о конкретной реализации заявленных планов Путина и Лукашенко относительно размещения тактического ядерного оружия РФ на территории Беларуси. Их позиции остались стабильными.

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Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. В ответ на перемещение ядерных сил США обязан отреагировать должным образом.

"Мы не видели никаких признаков, что перемещение ядерного оружия (на территорию Беларуси – ред.) неизбежно или уже происходит", – отметил представитель администрации Байдена.

Кирби отметил, что до настоящего времени американская сторона не обнаружила достаточных оснований, которые привели бы к изменению стратегических позиций США в ответ на действия Российской Федерации или Беларуси.

Напомним, 4 апреля этого года в России заявили о передаче Беларуси "Искандеров", способных наносить тактические ядерные удары. С тех пор Москва и Минск активно раскачивают тему передачи Беларуси ядерного оружия. При этом еще в середине мая в Беларуси заявили, что это были "просто заявления" и никаких практических шагов не предпринималось.

В то же время не так давно Лукашенко выдал, что Путин поделится ядерным оружием со всеми вступившими в союз с РФ и Беларусью.

25 мая Россия и Беларусь подписали соглашение о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси. Хранилище собираются построить до июля. А Лукашенко заявил, что РФ якобы уже начала перемещение ядерного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL,президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, если президент РФ Владимир Путин решится применить ядерное оружие, главы Кремля на следующий день уже не будет.