Путин заявил, что "не помнит" разговор, в котором Трамп угрожал ему ударить по Москве в случае нападения на Украину

Российский диктатор не помнит разговора, в котором Дональд Трамп угрожал ему ударить по Москве. Это должно было произойти в том случае, если РФ нападет на Украину.

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Такое заявление Путин сделал во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Он также отметил, что не нужно серьезно относиться к подобным заявлениям, сделанным во время президентской гонки, а угрожать России бессмысленно, поскольку ее "это только ободряет".

Кроме того, российский диктатор добавил, что считает искренними заявления Трампа по поводу желания остановить войну в Украине.

В понедельник, 21 октября, СМИ обратили внимание на материал Wall Street Journal, опубликованный еще 18 октября. В нем кандидат в президенты США от республиканцев и 45-й глава этого государства Дональд Трамп заявил, что во время своего президентства угрожал российскому диктатору Владимиру Путину ударом по Москве, если тот вздумает атаковать Украину. В ответ Путин якобы клялся "ни за что" не делать этого.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американская газета The New York Times написала, что во время встречи с Путиным 2017 Трамп не смог дать решительного отпора в вопросе относительно Украины. Он прибыл на встречу, имея "ястребиные позиции", подготовленные его советниками, но затруднился ответить на аргументы главы страны-агрессора. Тот со своей стороны угрожал, что помощь Соединенных Штатов Киеву "будет ошибкой".

Напомним также, 27 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в очередной раз пообещал быстро закончить войну, если победит на выборах, и заявил, что еще до своей инаугурации найдет "хорошее" решение для Москвы и Киева.

Он также заявил, что Путин "никогда бы не пошел на Украину" полномасштабной войной, будь он президентом Соединенных Штатов, а не Джо Байден. Трамп также хвастался, что при его президентстве глава Кремля "ничего не захватил".

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что результаты выборов президента США являются решающими для будущего Украины и ее членства в НАТО. Если кандидат от демократов, вице-президент Камала Гаррис пообещала обсудить вопрос вступления в НАТО, то Трамп выступал с резкой критикой военной помощи Киеву.

Ранее госсекретарь США времен Трампа Борис Пинкус заявлял, что Трамп якобы на самом деле планирует в случае победы на выборах предложить Путину убраться со всех оккупированных территорий Украины, или же иначе он предоставит Киеву все необходимое суперсовременное вооружение.