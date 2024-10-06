Во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в 2017 году 45-й президент США Дональд Трамп не смог дать решительного отпора в вопросе Украины. А глава Кремля в свою очередь пригрозил, что американская помощь Киева "будет ошибкой".

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Об этом пишет американская газета The New York Times. Как говорится в статье, на полях саммита "Большой двадцатки" 2017 года в Гамбурге, Германия состоялась первая личная встреча Трампа и Путина.

В ходе встречи они обсудили ключевые вопросы мировой политики, включая роль Украины в международных отношениях.

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что кремлевский лидер пытался убедить американского президента в негативных аспектах Украины, назвав ее коррумпированной и "сфабрикованной" страной.

Путин выдал, что РФ якобы имеет полное право на влияние в Украине, особенно в связи с ее историей и боевыми действиями в Донбассе.

В ответ на обсуждение возможной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Трамп предложил российскому диктатору оценить возможность поставки американского оружия Киеву, на что Путин отреагировал негативно, предупреждая, что "это будет ошибкой".

Как пишет газета, хотя Трамп прибыл на встречу, имея ястребиные позиции, подготовленные его советниками, он не смог дать решительный отпор аргументам главы Кремля.

Эта встреча стала важным моментом для понимания будущей внешнеполитической позиции Трампа по отношению к Украине, которая оказалась неоднозначной и часто подвергалась критике.

Политическое отношение Трампа, пишет The NYT, к Украине стало ключевым в его президентстве, что особенно проявилось во время его повторных встреч с кремлевским лидером и привело к дальнейшим спорам, включая расследование по импичменту, связанному с его разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. 2019 год.

Настоящие события, продолжающиеся в предвыборной кампании 2024 года, снова акцентируют внимание на отношении Трампа к Украине и его внешнеполитических взглядах, говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября Зеленский провел встречу с Трампом, который снова баллотируется в президенты США. Переговоры прошли в Trump Tower в Нью-Йорке. Тогда Трамп в очередной раз пообещал быстро закончить войну в случае победы на выборах и заявил, что еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон.

Он также заявил, что "ему нравится" Зеленский, а Путин, по его словам, "никогда бы не пошел на Украину" полномасштабной войной, будь он президентом, а не Джо Байден. Кроме того, Трамп похвастал, что во время его президентства российский диктатор "ничего не захватил".

Зеленский со своей стороны назвал встречу с Трампом "очень продуктивной и важной". Последний, по словам украинского лидера, заверил, что "будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину".