'Нанесу удар прямо по центру Москвы': Трамп рассказал, как угрожал Путину

Кандидат в президенты США от республиканцев и 45-й глава этого государства Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому диктатору Владимиру Путину ударом по Москве, если тот надумает атаковать Украину. В ответ Путин якобы клялся "ни за что" не делать этого.

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О своем разговоре с главой Кремля Трамп рассказал в итервью американской газете The Wall Street Journal, которое было опубликовано 18 октября. В частности, американский политик в очередной раз заявил, что у него были прекрасные отношения с Путиным.

По словам Трампа, он "очень хорошо" знал кремлевского диктатора.

"Я сказал Путину: "Владимир, у нас прекрасные отношения". Я отлично с ним ладил. Он совершенно другой человек, скажу вам, совсем другой, чем кто-либо другой… Я его очень хорошо знал", – сказал он в интервью.

Также, как рассказал Трамп, он обещал Путину удар по Москве, если тот решит пойти полномасштабной войной на Украину.

При этом американский лидер объяснил россиянину, что у него просто нет другого выбора.

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я ударю по тебе так сильно, что ты даже не представляешь. Я ударю по тебе прямо посреди чертовой Москвы". Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора". Он сказал: "Ни за что". Я сказал: "Ни за что". Я сказал: "По тебе очень сильно ударят, и я снесу эти чертовы купола прямо с твоей головы", – рассказал Трамп.

Он добавил, что Путин "живет под куполами".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американская газета The New York Times написала, что во время встречи с Путиным в 2017 году Трамп не смог дать решительного отпора в вопросе Украины. Он прибыл на встречу, имея "ястребиные позиции", подготовленные его советниками, но затруднился ответить на аргументы главы страны-агрессора. Тот со своей стороны угрожал, что помощь Соединенных Штатов Киеву "будет ошибкой".

Напомним также, 27 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в очередной раз пообещал быстро закончить войну, если победит на выборах, и заявил, что еще до своей инаугурации найдет "хорошее" решение для Москвы и Киева.

Он также заявил, что Путин "никогда бы не пошел на Украину" полномасштабной войной, будь он президентом Соединенных Штатов, а не Джо Байден. Трамп также хвастал, что при его президентстве глава Кремля "ничего не захватил".

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что результаты выборов президента США являются решающими для будущего Украины и ее членства в НАТО. Если кандидат от демократов, вице-президент Камала Гаррис пообещала обсудить вопрос вступления в НАТО, то Трамп выступал с резкой критикой военной помощи Киеву.

Ранее госсекретарь США времен Трампа Борис Пинкус заявлял, что Трамп якобы на самом деле планирует в случае победы на выборах предложить Путину убраться со всех оккупированных территорий Украины, или же иначе он предоставит Киеву все необходимое суперсовременное вооружение.