Путин заявил, что не хотел "обезьянничать" на камеру во время вакцинации против COVID-19

Президент России Владимир Путин прокомментировал свою "тайную" вакцинацию против коронавируса и объяснил, что не привился публично, как другие мировые лидеры, так как не хотел "обезьянничать" на камеру.

Об этом он заявил в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1". Лидер РФ отметил, что в случае публичной вакцинации чиновников высокого уровня все можно легко сфальсифицировать (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ну, мы разве с вами должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать все, как кто-то где-то делает? Наверное, нет. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, кефир, апельсиновый сок...Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", – ответил Путин на вопрос журналиста.

Название препарата, которым ему сделали прививку, Путин раскрывать не стал, отметив лишь, что это одна из трех российских вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Вторую дозу ему должны вколоть через три недели.

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