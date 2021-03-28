Путин заявил, что не хотел "обезьянничать" на камеру во время вакцинации против COVID-19
Президент России Владимир Путин прокомментировал свою "тайную" вакцинацию против коронавируса и объяснил, что не привился публично, как другие мировые лидеры, так как не хотел "обезьянничать" на камеру.
Об этом он заявил в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1". Лидер РФ отметил, что в случае публичной вакцинации чиновников высокого уровня все можно легко сфальсифицировать (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Ну, мы разве с вами должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать все, как кто-то где-то делает? Наверное, нет. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, кефир, апельсиновый сок...Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", – ответил Путин на вопрос журналиста.
Название препарата, которым ему сделали прививку, Путин раскрывать не стал, отметив лишь, что это одна из трех российских вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Вторую дозу ему должны вколоть через три недели.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О своем решении сделать прививку глава РФ объявил 22 марта во время совещания по наращиванию производства вакцин против COVID-19. Уже тогда заявлялось, что укол не будет "публичными мероприятием".
Кроме того, в Кремле отказывались назвать, каким именно препаратом будет привит российский президент.
Владимир Путин во вторник, 23 марта, вакцинировался против COVID-19. Процедура не была публичной, видео не обнародовали. Позже в Кремле рассказали, что президент чувствует себя хорошо.