Путін заявив, що не хотів "мавпувати" на камеру під час вакцинації проти COVID-19
Президент Росії Володимир Путін прокоментував свою "таємну" вакцинацію проти коронавірусу і пояснив, що не щепився публічно, як інші світові лідери, бо не хотів "мавпувати" на камеру.
Про це він заявив в ефірі пропагандистського телеканала "Росія-1". Лідер РФ зазначив, що в разі публічної вакцинації чиновників високого рівня все можна легко сфальсифікувати (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Ну, ми хіба з вами повинні мавпувати, чи що? Обов'язково робити все, як хтось десь робить? Напевно, ні. Можна показати цей укол, а насправді вколоти фізрозчин, кефір, апельсиновий сік... Я жартую, звичайно, ну просто вітаміни. Ну це несерйозно, на мій погляд", – відповів Путін на запитання журналіста.
Назву препарату, яким йому зробили щеплення, Путін розкривати не став, зазначивши лише, що це одна з трьох російських вакцин – "Супутник V", "ЕпіВакКорона" і "КовіВак". Другу дозу йому повинні вколоти за три тижні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про своє рішення зробити щеплення глава РФ оголосив 22 березня під час наради щодо нарощування виробництва вакцин проти COVID-19. Уже тоді заявлялося, що укол не буде "публічними заходом".
Окрім того, в Кремлі відмовлялися назвати, яким саме препаратом буде щеплено російського президента.
Володимир Путін у вівторок, 23 березня, вакцинувалася проти COVID-19. Процедура не була публічною, відео не оприлюднювали. Пізніше в Кремлі розповіли, що президент почувається добре.