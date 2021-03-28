Путін заявив, що не хотів "мавпувати" на камеру під час вакцинації проти COVID-19

Президент Росії Володимир Путін прокоментував свою "таємну" вакцинацію проти коронавірусу і пояснив, що не щепився публічно, як інші світові лідери, бо не хотів "мавпувати" на камеру.

Про це він заявив в ефірі пропагандистського телеканала "Росія-1". Лідер РФ зазначив, що в разі публічної вакцинації чиновників високого рівня все можна легко сфальсифікувати (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ну, ми хіба з вами повинні мавпувати, чи що? Обов'язково робити все, як хтось десь робить? Напевно, ні. Можна показати цей укол, а насправді вколоти фізрозчин, кефір, апельсиновий сік... Я жартую, звичайно, ну просто вітаміни. Ну це несерйозно, на мій погляд", – відповів Путін на запитання журналіста.

Назву препарату, яким йому зробили щеплення, Путін розкривати не став, зазначивши лише, що це одна з трьох російських вакцин – "Супутник V", "ЕпіВакКорона" і "КовіВак". Другу дозу йому повинні вколоти за три тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: